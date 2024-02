Für Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen steht an diesem Samstag eine sehr knifflige Aufgabe an. Das Team von Trainer Stefan Schill trifft zu Hause auf den Spitzenreiter SV Fellbach. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Froh über die Unterstützung von der zweiten Mannschaft

Mehr als sechs lange Wochen der harten Vorbereitung neigen sich dem Ende entgegen. SfD-Trainer Stefan Schill freut sich, dass es jetzt endlich wieder um Punkte geht: „Es war eine lange Zeit, es ist schön, dass es jetzt losgeht.“ Mitte Januar starteten die Dorfmerkinger mit zwei Trainingseinheiten die Woche. Nach und nach wurden die Einheiten dann intensiviert. „Wir konnten die Vorbereitung eigentlich so durchziehen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Natürlich gab es auch den ein oder anderen krankheitsbedingten Ausfall. Da waren wir dann froh, dass wir auf unsere zweite Mannschaft zurückgreifen konnte“, so Stefan Schill.

Neun Testspiele

Dabei ergänzt er, dass es sehr wichtig war, dass die Spieler der zweiten Mannschaft flexibel zur Verfügung standen. „Wir hatten einige Testspiele und da wir immer genügend Spieler hatten, musste auch keines abgesagt werden“, so Stefan Schill. In der langen Vorbereitung kam auch das Gemeinschaftsgefühl nicht zu knapp. Um den Teamgeist zu stärken, standen unter anderem gemeinsame Trainingseinheiten mit den Handballern des TV Steinheim, den Keglern des KC Schwabsberg. „Außerdem haben wir einen Ausflug mit unseren Fans gemacht. Erst stand das Testspiel gegen Oberligist TSG Backnang an, danach sind wir dann ins Stadion und haben uns die Partie VfB Stuttgart gegen RB Leipzig angeschaut“, berichtet Stefan Schill. Insgesamt neun Testspiele haben die Sportfreunde in der Winterpause bestritten. Dabei gab es fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zum Auftakt spielte man bei Bezirksligist TSG Schnaitheim 2:2. Danach folgten die beiden Niederlagen: 1:3 bei der TSG Backnang und 1:2 gegen Bayernligist TSV Nördlingen. Nicht den Hauch einer Chance ließ man den Bezirksligisten FV Sontheim/Brenz und SGM Stödtlen/Tannhausen. Beide Partien endeten 8:1. Gegen Landesligist TSV Buch setzte man sich glatt mit 4:0 durch. Den SC Geilsingen, ebenfalls ein Landesligist, schlug man mit 2:0. Vom Bayernligisten FC Gundelfingen trennte man sich 1:1. Zum Abschluss gab es dann nochmals ein Schützenfest: 5:1 gegen den Bezirksligisten TSV Neu-Ulm.

Der Tabellenführer kommt nach Dorfmerkingen

Für Trainer Stefan Schill sind die Ergebnisse allerdings nur zweitrangig. Wichtiger ist aus seiner Sicht die Art und Weise, wie man auftritt: „Wir konnten uns die Wochen über steigern, deshalb bin ich mit den Testspielen zufrieden. Doch letztlich ist es egal, wie die Testspiele aussahen. Es gilt ab Samstag und ab dann wollen wir auf den Punkt da sein.“ Einfach wird das Spiel am Samstag allerdings nicht, denn der Verbandsliga-Spitzenreiter SV Fellbach kommt aufs Härtsfeld. So schätzt Stefan Schill den Gegner ein: „Der SV Fellbach ist definitiv die spielstärkste Mannschaft der Liga. Sie spielen einen sehr dominanten Fußball und individuell sind sie auf jeder Position seht gut besetzt. Sie stehen nicht umsonst auf dem ersten Tabellenplatz.“ Stefan Schill weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass Fellbach in der vergangenen Woche etwas überraschend gestolpert ist. Beim abstiegsbedrohten SSV Ehingen-Süd gab es eine 1:3-Niederlage. „Das hat gezeigt, dass wir uns auf eine unglaublich spannende und attraktive Verbandsliga-Rückrunde freuen können. Viele Mannschaften haben sich nochmals richtig gut verstärkt. Die Liga wird vermutlich noch ausgeglichener, als sie ohnehin schon war. Wir freuen uns auf tolle Spiele.“

Verbandsliga rückt noch enger zusammen

Nach 14 Spielen haben die Sportfreunde als Tabellenfünfter 24 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Fellbach beträgt derzeit sechs Punkte, allerdings hat Fellbach bereits ein Spiel mehr bestritten als Dorfmerkingen. Der Vorsprung auf die gefährliche Abstiegszone ist allerdings auch nicht besonders groß. Bei im Extremfall sieben Absteigern, sind es derzeit nur drei Punkte auf den Zehnten SSV Ehingen-Süd. Auch hier gilt wieder: Dorfmerkingen hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte holen und wollen nichts mit dem Abstieg zu tun“, erklärt Stefan Schill.

Im Kader hat es keine großen Änderungen gegeben. Einzig Sangar Aziz hat den Verein verlassen. Er ist zu Calcio Leinfelden-Echterdingen gewechselt. Fraglich ist, ob Yamoussa Camara in dieser Saison nochmals zum Einsatz kommen wird. Nach seiner OP im Dezember befindet er sich weiterhin im Aufbautraining. „Er kann nur ganz locker auf dem Platz joggen. An Training ist noch lange nicht zu denken“, berichtet Stefan Schill. Hinzukommen noch einige angeschlagene Spieler, die nun aber nach und nach wieder fit werden.