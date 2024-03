- „Was war das?“ fragte sich nicht nur Dorfmerkingens Torjäger Daniel Nietzer nach der 2:7-Klatsche zum Rückrundenauftakt gegen den Tabellenführer aus Fellbach.

Dorfmerkingen geht in Führung, doch Fellbach dreht die Partie

„Ein surreales Spiel“ resümierte eine Zuschauerin nach dem Abpfiff. Bei herrlichem, Fußballwetter entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie, bei der sic h beide Seiten nichts schenkten. Nach einem Abseitstor der Gäste (5. Minute) nahmen die Sportfreunde das Heft des Handels in die Hand und verlagerten das Spiel in die Fellbacher Hälfte. Nach zwei Schüssen durch Gallego (6.) und Feil (9.) folgte die nächste Schrecksekunde für die Hausherren, doch Schindele konnte den durch einen Pressschlag extrem drehenden Ball auf der Linie (14.) klären. Die Gäste setzten jetzt nach und hätten in Führung gehen müssen, doch Milenkovic schob den Ball aus einem Meter Entfernung am Dorfmerkinger Tor vorbei (16.). Wie man es richtig macht zeigte Yannik Schmidt, als er einen Freistoß von Eiselt zur vielumjubelten Führung für die Gastgeber einköpfte (19.). Jetzt drängten die Hausherren und bei einem Foul am alleine auf den Torhüter zustürmenden Nietzer hätte man auch mehr als nur die Gelbe Karte zeigen können (23.). In der Folgezeit versuchten beide Mannschaften die Oberhand in der intensiv geführten und kampfbetonten Partie, aber nie unfairen Partie, zu bekommen. Nach einem unnötigen Foul schnappte sich Fellbachs Toptorjäger Pollex den Ball und erzielte mit einem Flachschuss aus 30 Meter den Ausgleich (28.). Was dann folgte sollte sich im Laufe des Spiels noch zweimal wiederholen, nämlich Anspiel, Ballverlust, Tor. In diesem Falle schlief die Dorfmerkinger Hintermannschaft und Uslu nutzte die Chance um Junker mit einem Heber vom 16-Eck zum 2:1 zu überwinden (29.).

Die Gäste drehen auf

Jetzt drehten die Gäste auf und zeigten, wieso sie Tabellenführer der Verbandsliga sind. Aber die Sportfreunde hielten wie gewohnt mit viel Kampf und Einsatz dagegen und kämpften sich wieder in das jetzt immer hektischer werdende Spiel zurück. Fast symptomatisch für das Spiel fiel dann das 3:1 für die Gäste. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld, reagierten die Fellbacher schneller, erkämpften sich den Ball kurz vor der Eckfahne und die blind geschlagene Flanke drückte Ferati am kurzen Eck an Junker vorbei über die Linie (41.).

Der Spitzenreiter ist eiskalt

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Viel Kampf, wenig Spielfluss und eiskalte Gäste, bei denen fast jeder Schuss zu einem Tor führte. Zwar hielt Junker die Sportfreunde mit einem gehaltenen Elfmeter und Nachschuss weiter im Spiel (52.) doch blieb ihm beim Freistoß von Dreher (63.) nur das Nachsehen. Anspiel, Ballverlust, Tor - 1:5 (65.). Doch selbst jetzt steckten die Sportfreunde nicht auf und der nächste Schuss auf ein Tor brachte den nächsten Erfolg: 2:5 durch Nietzer (70.). Jetzt witterten die Gastgeber nochmals Morgenluft, aber statt für ihr Bemühen belohnt zu werden, folgt der nächste Fellbacher Doppelpack, die dank den Treffern vom Domic (87.) und Milenkovic (90.+1) die Dorfmerkinger Klatsche perfekt machten.

SfD: Junker – Schmidt, Schindele, Schneider (75. Ehrmann), Feil, Eiselt, Gunst, Walter (85. Schwarzer), Nietzer, Mutlu, Gallego