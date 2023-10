Nach zwei Unentschieden haben die SfD den Sieg im Blick

Nach einem gerechten Unentschieden bei Topfavorit Calcio Leinfelden-Echterdingen sind die Sportfreunde aus Dorfmerkingen weiterhin ungeschlagen und empfangen als Tabellenführer an diesem Samstag den FV Biberach in der heimischen Röser-Arena.

Die Gäste sind mit nur sechs Punkten aus sieben Spielen denkbar schlecht in die Runde gestartet. Umso größer wird die Motivation der Mannschaft von Trainer Oliver Wild sein, Punkte vom Härtsfeld zu entführen. Der 38-jährige Wild hatte die Mannschaft zu Saisonbeginn übernommen, zuvor war er als Spielertrainer in der Bezirksliga aktiv. Die Spitzenreiter aus Dorfmerkingen wollen ihren Platz an der Sonne nach zwei Unentschieden wieder mit einem Sieg verteidigen. Unterschätzen wird man den vermeintlichen Underdog dabei nicht.

Schaut man sich die Ergebnisse an, stehen da knappe Niederlagen gegen Calcio und Pfullingen. Auch die vergangenen Spiele zeigen, dass mehr in der Mannschaft steckt, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Ein Derbysieg bei Berg und eine knappe Niederlage gegen Ehingen-Süd waren zu verbuchen. Aufpassen muss die SfD-Abwehr auf die konterstarke Offensive um Münst, Luibrand und Schwarz. Münst konnte in der vergangenen Runde 18 Treffer auf seinem Konto verzeichnen und Luibrand war eine feste Größe beim Regionalligisten Illertissen.

Die Dorfmerkinger-Elf muss sich also auf defensiv stehende Biberacher einstellen, die über ein starkesKonterspiel zum Torerfolg kommen wollen. Dies zu verhindern, wird auch Aufgabe von Rückkehrer Marc Gallego sein. Der Kapitän ist nach überstandener Krankheit wieder dabei. Fraglich ist der Einsatz von Schindele. Muskuläre Probleme sind hier die Ursache. Walter und Adler fallen zudem weiterhin aus. Es wird kein leichtes Unterfangen für die Sportfreunde aus Dorfmerkingen an diesem Samstag gegen den FV Biberach. Anpfiff ist um 14 Uhr in der Röser-Arena in Dorfmerkigen.

Am Samstag startet ebenfalls der Vorverkauf für das WFV-Pokal-Spiel gegen den VfR Aalen (1. November). Zudem sind die Karten bei allen kommenden Heimspielen der Sportfreunde und donnerstags ab 18:30 Uhr im Sportheim Talblick erhältlich.