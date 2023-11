Nach dem 0:1 gegen das Schlusslicht: Vierte Niederlage in Serie für Dorfmerkingen

Mit 0:1 mussten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen dem Tabellenletzten Rot-Weiß Weiler geschlagen geben. Statt den Schwung aus dem Fußballfest im Pokalspiel gegen den VfR Aalen mitzunehmen und nach drei Niederlagen in Folge den Hebel umzulegen, gab es stattdessen die dritte Heimniederlage in Folge. Zwar ist man immer noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze doch gilt es für die Sportfreunde jetzt zuerst den Staub abzuklopfen wieder aufzustehen und nach vorne zu schauen.„Ich hatte sowas schon im Gefühl“, so der sichtlich frustrierte Dorfmerkinger Torwart Christian Zech. „Schon in der Vergangenheit war es oft so, dass wir nach einem Highlight Spiel wie das Pokalspiel am Mittwoch, im Spiel danach einen großen Dämpfer bekommen. Bei vielen Jungs ist zu viel Spannung abgefallen und die mentale Fitness war nicht da“.

Fünf Chancen für die Gäste in Durchgang eins ‐ eine davon wird verwertet

Und so traf fehlende mentale Fitness auf Dorfmerkinger Seite auf eine von ihrem Interimstrainer Uwe Wegmann bis in die Haarspitzen motivierte Gäste-Elf, die unbedingt ihre ersten Punkte in der Fremde holen wollte. Dementsprechend schwungvoll starteten sie in die Partie und zeigten schon beim Kampf um die besten Plätze im Strafraum vor ihrem ersten Eckball (4.), dass sie gewillt waren, dieses Vorhaben auch mit körperlichem Einsatz umzusetzen. Dem ersten Eckball folgte der erste von insgesamt fünf Torschüsse der Gäste in der ersten Hälfte, die Christian Zech zu insgesamt vier Paraden zwangen. Einer davon ging dann auch ins Tor. David Christmann brachte Weiler in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Dem gegenüber stand ein Torschuss durch Onur Mutlu (43.), der jedoch weit über das Gästetor ging.

Nach diesem erfrischenden Beginn, verlagerte sich das Spielgeschehen mehr und mehr ins Mittelfeld, wo sich beide Mannschaften egalisierten. Dabei schienen die gehemmt agierenden Dorfmerkinger die Gäste zu irritieren, die erst nach und nach mutiger wurden. Mit einem Fehlpass in die Füße des Gegners leitete Leon Gunst fast die nächste Chance für Weiler ein, konnte seinen Fehler aber im Nachsetzen korrigieren (24.). Es folgten die Minuten in denen Zech mehr zu tun hatte als im gesamten Pokalspiel gegen Aalen. Freistoß Weiler durch Basar, Zech nur unter Einsatz seines ganzen Könnens gerade noch zur Ecke klären (27.). Danach taucht Kramer am Fünfermeter-Eck auf ‐ Schuss (32.), doch Zech ist ebenso zur Stelle wie bei den beiden Schüssen von Ilzhöfer (34.) und erneut Kramer (47.). Dazwischen der Torschuss von Onur Mutlu (43.), die einzig nennenswerte offensive Aktion des SfD in der ersten Halbzeit.

Dorfmerkingen steht sich selbst im Weg

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, bis auf den kleinen Unterschied, dass die Gäste die ihre Chance nutzen und Christmann die unsortierte Dorfmerkinger Abwehr und Zech überwand um zur verdienten Führung einschob (47.). Jetzt erst begannen sich die Hausherren an ihre offensiven Qualitäten zu erinnern, dennoch dauerte es bis zur 57. Minute, ehe der erste Ball aufs Gästetor kam. In der Folgezeit bekamen die Sportfreunde ihr Spiel besser in den Griff und drängten immer stärker auf den Ausgleich, doch sie schafften es nicht, die Gästeabwehr und Torhüter Fink zu überwinden. Und wenn dann doch einmal ein Dorfmerkinger in aussichtsreicher Position im Strafraum auftauchte war immer ein Bein oder Torhüter Fink zur Stelle, um die Situation zu klären. Oder man stand selbst im Weg (89.), als Ehrmann den besser postierten Eiselt übersah. So blieb eine verunglückte Flanke von Gellego, die auf der Latte landete, die größte Chance der Gastgeber (90+4).