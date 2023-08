Lucas Schwarzer lässt Sportfreunde jubeln

Dieses Spiel hat alles geboten. Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen setzen sich in einem furiosen Spiel mit 3:2 gegen den den Aufsteiger aus Oberensingen durch.

Gleich in der ersten Minute drangen die Gäste in Form von Zaglauer über Außen in den Fünfmeterraum ein, dieser schob den Ball unter Bedrängnis aber am langen Eck vorbei. Zur Verwunderung vieler ertönte dabei ein Pfiff und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, Camara sah die Gelbe.

Diese Chance ließ sich Oberensingens Topstürmer Werner nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter souverän. Es dauerte bis zur 7. Minute, bis sich die Sportfreunde wieder etwas freispielen konnten Feil traf den Pfosten. Einen Nachschuss konnten die Gäste nur durch ein Foul verhindern. Jetzt gab es Elfmeter für Dorfmerkingen. Aziz trat an aber sein Schuss war viel zu unplatziert und auch den Abpraller konnte er nicht verwerten. Als Torhüter Zech eine Minute später den Gegenangriff am Rande seines Sechzehners klärte, stockte den SfD–Fans kurz der Atem. Der Ball landete vor den Füßen von TSVler Eiberger, der diesen direkt aus 40 Metern Richtung leeres Tor schlug — vorbei. In Folge gab es Angriffe auf beiden Seiten, ehe Noah Feil in der 17. Minute plötzlich alleine vorm Gästekeeper stand, den Ball aber nicht an ihm vorbeibrachte. Unbeeindruckt davon rollte der nächste Angriff der Gäste auf das SfD–Tor, der Schuss von Zaglauer ging aber knapp über die Querlatte. Die nächste nennenswerte Aktion hatten wieder die Härtsfelder, in der 26. Minute landete ein Kopfball von Aziz in den Armen des Gästetorhüters. Im Gegenzug konnte Camara den Versuch von Kögler zur Ecke klären. Diese sollte allerdings erst 40 Minuten später ausgeführt werden. Einer der Linienrichter musste minutenlang behandelt werden bis feststand, dass es für ihn nicht weiter geht. Nach Rücksprache aller Beteiligten sprang SfD–Schiedsrichter David Böss für seinen Kollegen ein. Die Sportfreunde nutzten die Unterbrechung für einen Wechsel. Gallego kam für den Gelb–Rot gefährdeten Camara. Die noch ausstehende Ecke brachte fast das 2:0 für die Gäste, der Kopfball verfehlte das Tor nur knapp. Die Hausherren fanden nun besser ins Spiel und so ließ Nietzer in der 35. Minute die Gäste–Abwehr stehen und platzierte den Ball rechts unten im Tor. Nach weiteren Versuchen von Mutlu und Gunst, war es erneut Nietzer der kurz vor der Halbzeit zum 2:1 ins Tor traf.

Nach Wiederbeginn dauerte es wieder nur eine Minute bis Linder bestrafte die SfD–Abwehr. In Folge war es ein ausgeglichenes Spiel. Bis Nietzer, den Ball in der 61. Minute nach einer Ecke, am langen Pfosten stehend, nur ans Außennetz köpfte. Die Sportfreunde bestimmten Großteils das Geschehen. Die Entscheidung fiel dann in der 84. Minute. Der Schlussmann der Gäste konnte einen Freistoß nicht entscheidend klären und musste, am Boden liegend, zusehen wie der eingewechselte Lucas Schwarzer den Ball in den Maschen versenkte. Jetzt wurde es auch nochmals verbal hitzig, sodass der Schiedsrichter in der 86. Minute einem Offiziellen der Gäste die Rote Karte zeigte. Nach 96. Minuten konnten die Sportfreunde dann aber den Sieg verbuchen konnten.