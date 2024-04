Die Sportfreunde haben den GSV Maichingen in der heimischen Röser-Arena empfangen. Man merkte den Hausherren an, dass sie nach den Niederlagen zuletzt wieder drei Punkte einfahren wollten.

Gallego verpasst Fürhung

So konnte das 1:0 nach einem Schuss von Gallego nach neun Minuten gerade noch von einem Maichinger Abwehrspieler auf der Linie verhindert werden. Eine Minute später wurde ein Schuss von Nietzer abgefälscht und verpasste das Tor nur knapp. Nach elf Minuten war aber erst einmal Schluss mit Fußball, da sich ein Linienrichter verletzt hatte. 30 Minuten später war ein Ersatzmann einsatzbereit und die Partie konnte in der 41. Minute fortgesetzt werden.

Feil erlöst Dorfmerkingen

Die Dorfmerkinger steckten die Pause besser weg und gingen in der 47. Minute durch Feil in Führung, der den Abpraller von Adlers Schuss zuvor nur noch einschieben musste. In der 57. Minute stand es plötzlich 1:1. Nach einem hohen Ball über die Abwehr ans Fünfer-Eck, musste Neskic nach einem Querpass vors Tor nur noch den Schlappen hinhalten. Die Maichinger kamen nun etwas besser ins Spiel und hatten in der 65. Minute die Chance auf die Führung, doch Krauss setzt den Kopfball an die Querlatte. Aufgrund der Unterbrechung ertönte der Pausenpfiff dann erst nach 77 (45.+32) Minuten.

Zweite Hälfte ausgeglichen

Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst ausgeglichen mit kleineren Offensivaktionen auf beiden Seiten, wobei die Schwarz-Roten zunehmend stärker wurden und sich in der 73. Minute mit dem 2:1 belohnten. Der eingewechselte Bihr setzte sich Linksaußen schön gegen seine Mitspieler durch und sah den in der Mitte freistehenden Feil, der wiederum nicht lang fackelte und Nietzer mit einem herrlichen Pass in die Schnittstelle auf die Reise schickte. Allein vorm Keeper schob er den Ball souverän ins Eck und bejubelte Saisontreffer Nummer 13.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill drängte nun auf die Entscheidung, doch die wollte nicht fallen. So rutschte Feil in der 87. ein Querpass über den Spann, normal ein sicheres Tor. In Minute 90.+ 1 setzte sich Ehrmann stark gegen drei Abwehrspieler durch und fand sich allein vorm Gästetorwart wieder. Sein Schuss ging aber rechts am Tor vorbei. Eine Minute später musste Gunst den Ball eigentlich nur noch gerade ins Tor schieben, doch auch der Ball verfehlte das Tor. Nach 94 Minuten war dann aber Schluss und die Sportfreunde feierten den ersehnten Heimsieg.

SfD: Zech – Schwarzer, Schmid, Feil (88. Jablonski), Eiselt (65. Bihr), Gunst, Schneider, Nietzer (90.+1 Ehrmann), Sauer, Adler (45.+28 Walter), Gallego (66. Schindele). Tore: 1:0 Feil (45.+2), 1:1 Neskic (45.+12), 2:1 Nietzer (73.).