Fünfter Platz, 24 Punkte und ein Torverhältnis von 27:16 - die Ausbeute der Sportfreunde Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga ist ordentlich. Aktuell steckt das Team um seinen Trainer Stefan Schill mittendrin in der Vorbereitung. Am 2. März haben die SfD dann den Spitzenreiter aus Fellbach zu Gast in der heimischen Arena. „Eine sehr gute Standortbestimmung“, wie SfD-Coach Stefan Schill findet.

Zahlreiche Tetstspiele

2:2 gegen Schnaitheim, 1:3 gegen Backnang, 1:2 gegen Nördlingen, 8:1 gegen Stödtlen/Tannhausen, 4:0 gegen den TSV Buch, 2:0 gegen Geislingen und 1:1 gegen Gundelfingen - das sind die Testspielergebnisse in der Vorbereitung. Eigentlich hätte am Dienstagabend das Duell gegen Waldhausen angestanden. Das musste der SVW aufgrund vieler erkrankter Spieler absagen. „Schade, wir hätten dieses Prestigeduell natürlich gerne gespielt. Das wäre natürlich noch einmal ein richtig guter Test gewesen. Die Jungs kennen sich auch gut untereinander“, sagt Schill, der aber auch ohne diesen Test mit der Vorbereitung zufrieden ist: „Alle haben gut mitgezogen und ziehen auch weiterhin gut mit.“ Zwar hat der Verbandsligist im Winter immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen gehabt, teilweise immer wieder auf fünf bis sechs Spieler verzichten müssen, aber das sei normal. „Damit haben viele Mannschaften zu kämpfen.“

Perfektes Wetter auf der Ostalb

Zufrieden war der Coach neben der Vorbereitung auch mit dem Wetter. Bis auf zu Beginn der Vorbereitung mit dem Wintereinbruch auf der Ostalb hatten die Sportfreunde bei milden Temperaturen nahezu perfekte Trainingsbedingungen. „Wir haben das eine oder andere probiert in der Vorbereitung.“ Probiert hat es auch Steffen Sapper aus der zweiten Mannschaft der Sportfreunde. Doch sein Auftritt bei der ersten Mannschaft war nur von kurzer Dauer. „Er hat sich bedauerlicherweise gleich in der ersten Woche einen Bänderriss zugezogen und fiel somit für die komplette Vorbereitung aus. Das ist extrem schade, weil er sich sehr viel vorgenommen hatte.“ Weiter fehlt den Sportfreunden zudem der operierte Yamoussa Camara (schwere Knieverletzung). „Ansonsten gibt es immer wieder mal leichte Blessuren, aber keine weiteren Ausfälle zu beklagen.“