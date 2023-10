Furiose Dorfmerkinger schlagen viermal zu

Verbandsliga-Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen hat das Heimspiel gegen den FV Biberach mit 4:0 gewonnen. Alle Treffer fielen dabei in der ersten Halbzeit.

Die Hausherren waren von Anfang an hellwach und hatten bereits in der ersten Minute eine Torchance. Der Gäste-Torhüter konnte den Schuss von Daniel Nietzer aber noch parieren. Im Gegenzug kam es dann zu einer der wenigen Torschüsse der Gäste. Luibrand jagte den Ball aber über das Tor. Das 1:0 fiel in der fünften .Minute per Strafstoß, Kapitän Marc Gallego übernahm hier die Verantwortung und verwandelte sicher.

Das Spiel ging jetzt nur noch in eine Richtung und so war das 2:0 nur eine Frage der Zeit. In der zehnten Minute war es dann Noah Feil, der nach einigen Querpässen am Sechzehner alleine vorm Tor Stand und nur noch einschieben musste. Bevor die Gäste mit zwei harmlosen Freistößen ihre letzten Offensivaktionen in Halbzeit eins hatten, versuchte es Gallego in der 14. Minute mit einem Distanzschuss, der rechts über das Tor ging. Elf Minuten später erhöhte Yannik Schmidt auf 3:0. Treffer fiel nach einem Eckball. Schmidt fackelte im Fünf-;Meter-Raum nicht lange und erzielte das dritte Dorfmerkinger Tor. Mit dem nächsten Angriff der Sportfreunde war das Spiel endgültig entschieden. Onur Mutlu trug sich mit einem strammen Schuss vom Fünfereck in die Torschützenliste ein. Nach 30 Minuten stand es 4:0. Die Hausherren dominierten das Spiel und hatten weitere Toraktionen. Doch zur Pause stand es 4:0.

In Halbzeit zwei zeigten die Schwarz-Roten gleich, dass sie nicht vor hatten das Spiel aus der Hand zu geben. In der 50. Minute zog Sangar Aziz aus spitzem Winkel im Fünf-Meter-Raum ab. Der Biberacher Torhüter konnte allerdings klären. Die Biberacher hatten nun nichts mehr entgegenzusetzten und so spielten die Sportfreunde weiter nach vorne, ohne unnötige Risiken einzugehen. Die Einwechselspieler der Hausherren machten dann aber noch mal Dampf und so bekam Fabian Ehrmann in der 75. Minute eine Kopfballchance: Nach herrlicher Flanke von Deniz Bihr, brachte aber zu wenig Druck hinter den Ball. Eine Minute später traf Tim Jablonski das Lattenkreuz.

Am Ende konnten die Sportfreunde einen klaren 4:0-Sieg feiern. Das Team von Trainer Stefan Schill hat nun vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Calcio Leinfelden-Echterdingen.

SfD: Zech - Schmidt, Feil, Mutlu (74. Ehrmann), Eiselt(74. Jablonski), Aziz(61. Bihr), Gunst (83. Zeyer), Schimmele(68.Schwarzer), Nietzer, Camara, Gallego