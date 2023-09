Fünfter Sieg im fünften Spiel: Dorfmerkingen ist nicht zu stoppen

Auch im fünften Spiel der Verbandsliga–Saison haben die Sportfreunde Dorfmerkingen noch keinen einzigen Punkt abgeben müssen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill gewann mit 2:1 beim GSV Maichingen.

Ohne Daniel Nietzer, Noah Feil und Michael Schindele haben die Sportfreunde das Geschehen von Beginn an in die Hand genommen. Bereits in der fünften Minute fiel das 1:0 für Dorfmerkingen. Nach Vorarbeit von Kapitän Marc Gallego war es Geburtstagskind Fabian Ehrmann, der per Kopf zur Führung traf. Es waren die Sportfreunde, die 45 Minuten lang das Geschehen beherrschten, ohne dem Gastgeber eine nennenswerte Torchancen zu bieten. Nach einer Viertelstunde waren es Gallego und Onur Mutlu, die an Heimkeeper Theo Saubert scheiterten. In der 40. Minute machte es Mutlu dann besser. Per Sonntagsschuss aus rund 25 Metern traf er zum 2:0.

Vor der Pause hätte Dorfmerkingen bereits alles klarmachen können. Maximilian Eiselt scheiterte an Torhüter Saubert. Auch Sangar Aziz verpasste unmittelbar vor der dem Pausenpfiff das 3:0. Saubert hielt erneut stark. So stand es zur Halbzeit 2:0 für Dorfmerkingen.

Wie aus heiterem Himmel fiel kurz nach der Pause der Anschlusstreffer durch Filip Primorac (48. Minute). Nach einem Eckball gab es im Sechzehner ein Gestochere. SfD–Schlussmann Christian Zech konnte den Ball noch parieren. Nach Ansicht von Schiedsrichter Janik Wieland war der Ball bereits hinter der Linie. Die Gastgeber riskierten in der zweiten Halbzeit etwas mehr, ohne sich allerdings nennenswerte Torchancen zu erspielen.

In der 60. Minute hätte Mutlu fast das 3:1 erzielt, der Ball ging allerdings an den Pfosten. Acht Minuten später hatte Dorfmerkingen dann viel Glück. Nach einem Maichinger Konter, verfehlte der frühere VfR–Spieler Michael Klauß das Gehäuse der Gäste nur knapp. mit viel kämpferischer Moral und Einsatz verdienten sich die Sportfreunde einen hochverdienten Auswärtssieg.

Trainer Stefan Schill war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden, „vor allem wenn man bedenkt, dass wir mit Daniel Nietzer, Noah Feil und Michael Schindele drei hochkarätige Spieler ersetzen mussten.“

SfD: Zech - Schwarzer (90.+2 Schimmele), Schmidt, Mutlu, Eiselt (81. Jablonski), Aziz (60. Adler), Gunst, Schneider, Ehrmann (74. Bihr), Camara, Gallego.