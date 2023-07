Fünf Treffer innerhalb von nur 16 Minuten

Oberligist TSV Essingen hat das Testspiel in Ohmenheim gegen Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen mit 4:1 gewonnen. Alle fünf Treffer fielen dabei innerhalb von nur 16 Minuten.

Frühe Führung für Essingen, doch Dorfmerkingen gleicht nur wenige Minuten später aus

Essingen ging bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung. Dean Melo setzte sich auf der linken Seite stark durch und Erman Kilic traf per Kopf zum 1:0. Die Antwort der Dorfmerkinger ließ allerdings nicht lange warten. Nur drei Minuten später glich Tim Eichhorn aus. Der TSV, der bis dahin spielbestimmend war, ließ sich von diesem Gegentreffer allerdings nicht unterkriegen — im Gegenteil. In Minute 13 hatten sich die Essinger gut durchkombiniert und der stark spielende Dean Melo erzielte das 2:1. Lediglich drei Minuten später gab es einen Freistoß für Dorfmerkingen, etwa 20 Meter vor dem Tor. Fabian Adler nahm sich der Sache an und schoss den Ball an den Pfosten. TSV–Torhüter Jerome Weisheit war noch mit den Fingerspitzen dran.

Alexander Paul mit Doppelpack

In der 20. Minute konnten die Essinger schon wieder jubeln. Nach einem starken Angriff über die linke Seite, vollendete Alexander Paul zum 3:1. Nur eine Minute später erhöhte der Stürmer auf 4:1. Erst scheiterte Niklas Groiß an Torhüter Christian Zech, doch im Nachsetzten traf Alexander Paul zum 4:1. Die Zuschauer in Ohmenheim bekamen eine spektakuläre Anfangsphase zu sehen. Nach knapp einer halben Stunde verpasste SfD–Stürmer Daniel Nietzer das 2:4, sein Abschluss ging rechts am Tor vorbei. Sekunden nach seiner Einwechslung hatte Marc Gallego die große Chance zu verkürzen, doch den Kopfball konnte Jerome Weisheit stark parieren (32. Minute). Kurz vor der Pause verhinderte Torhüter Christian Zech zweimal das 1:5. Zweimal zog Niklas Groiß (39. und 43.) den Kürzeren. Nach packenden 45 Minuten führte Essingen mit 4:1.

Dorfmerkingen dominiert, trifft aber nicht

Die zweite Halbzeit war erst wenige Sekunden alt, als Daniel Nietzer die große Chance zum 2:4. Wieder einmal hatte Jerome Weisheit aber etwas dagegen, er parierte überragend mit dem Fuß. Diese Szene stand ein wenig sinnbildlich für den weiteren Verlauf. Dorfmerkingen dominierte, verpasste es aber, Tore zu erzielen: Noah Feil (54.), Benjamin Walter (55.), Marc Gallego (55.) und Fabian Ehrmann (74.) scheiterten an Jerome Weisheit. Essingen wurde erst in den letzten 20 Minuten stärker, zwingende Chancen konnten allerdings nicht kreiert werden. So blieb es am Ende beim 4:1 für den TSV.

Das Fazit von Essingens Trainer Simon Köpf fiel überwiegend positiv aus: „Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, vor allem nach vorne. Wir haben es richtig gut gemacht — und uns viele Chancen herausgespielt. Anfangs waren wir sehr effizient, gegen Ende der ersten Halbzeit etwas weniger.“ Im zweiten Durchgang war es laut Köpf ein zerfahrenes Spiel, mit einigen Chancen aufseiten der Dorfmerkinger. „Wir haben einfach das Tempo vermissen lassen und nicht mehr so schnell gespielt. Da wir einfach mit zu vielen Kontakten gespielt hatten, haben wir das Tempo nicht mehr so hochbekommen. Das ist schon in der gesamten Vorbereitung unser Problem: Wir spielen eine Halbzeit super und eine Halbzeit weniger gut. Daran müssen wir arbeiten, denn in der Oberliga mss man über 90 Minuten hochkonzentriert bleiben.“ Dorfmerkingens Trainer Stefan Schill war vor allem mit dem Auftren der Mannschaft in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und dann wird es gegen eine Mannschaft wie Essingen sehr schwer. Nach dem 1:3 haben wir es nicht geschafft Ruhe ins Spiel zu bekommen und kassieren direkt das 1:4. In der zweiten Halbzeit haben wir dann schon eine gute Reaktion gezeigt, vier, fünf hundertprozentige Chancen haben wir allerdings nicht genutzt.“

SfD-Startelf: Zech - Schwarzer, Schmidt, Feil Mutlu, Adler, Eichhorn, Schimmele, Nietzer, Camara, Schindele

TSV-Startelf: Weisheit - Groiß, Rösch, Nierichlo, Müller, Dayan, Melo, Paul, Koci, Seeliger, Kilic

Tore: 0:1 Kilic (5.), 1:1 Eichhorn (9.), 1:2 Melo (13.), 1:3, 1:4 Paul (20. und 21.).