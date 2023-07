Dorfmerkinger Pflichtspielauftakt ist geglückt

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben das erste Pflichtspiel der Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill setzte sich in der zweiten Runde des WFV–Pokals mit 2:1 gegen Liga–Konkurrent Calcio Leinfelden–Echterdingen durch. In der dritten Runde kommt es nun zum Ostalb–Derby gegen den 1. FC Normannia Gmünd.

Maximilian Eiselt erzielt die Dorfmerkinger Führung

Die Partie war sofort auf Betriebstemperatur und bereits in Minute fünf hatte Dorfmerkingen die erste gute Möglichkeit. Sangar Aziz zog ab, doch Torhüter Ali Bozatiolou parierte stark. Acht Minuten später wurde Daniel Nietzer im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Janik Wieland zeigte dabei umgehend auf den Elfmeterpunkt. Somit hatten die Sportfreunde nun die große Chance zur Führung. Maximilian Eiselt nahm sich der Sache an und traf souverän zum 1:0. In der 16. Minute wäre fast das 2:0 gefallen, der Abschluss von Sangar Aziz ging allerdings knapp rechts am Tor vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierten die Sportfreunde. Onur Mutlu (21. Minute) und erneut Sangar Aziz (28.) verpassten es allerdings, die Führung auszubauen.

Erste Gäste–Möglichkeit erst in der 39. Minute

Erst in der 39. Minute hatten auch die Gäste die erste kleine Möglichkeit. Ein Kopfball von Luan Kukic war aber letztlich überhaupt kein Problem für SfD–Schlussmann Christian Zech. Doch diese kleine Offensivbemühung war nun ein Weckruf für Calcio. Nun spielten plötzlich nur die Gäste. Nur Sekunden nach seinem Kopfball, stand Luan Kukic wieder im Mittelpunkt. Er umkurvte Christian Zech im Sechzehner, doch aus spitzem Winkel traf er letztlich nur das Außennetz. Wiederum nur Sekunden Später hatte Mikail Arslan die ganz große Chance zum Ausgleich. Nach Vorlage von Joao Victor Schick auf der rechten Seite, zog Maik Arslan am Fünf–Meter–Raum direkt ab. Der Ball ging allerdings über das Tor. In dieser Situation hatten die Sportfreunde viel Glück. In der 42. Minute setzte sich Joao Victor Schick erneut über rechts durch und bediente er Luan Kukic. Der Abschluss wurde allerdings entscheidend geblockt, sodass es nicht gefährlich wurde. So stand es zur Pause 1:0 für Dorfmerkingen.

Kurz nach der Pause kann Calcio ausgleichen

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff starteten die Sportfreunde einen starken Angriff über Simon Schneider, Daniel Nietzer und Maximilian Eiselt. Der Linksverteidiger schoss den Ball knapp am Tor vorbei. In der 54. Minute durften dann auch die Gäste erstmals an diesem Nachmittag jubeln. Nach einer Ecke war es Mikail Arslan, der zum 1:1. traf. Dorfmerkingen steckte diesen Rückschlag allerdings gut weg. Nur fünf Minuten nach dem 1:1 zwang Noah Feil Calcio–Schlussmann Ali Bozatiolou zu einer starken Parade. Es gab Eckball für die Hausherren. Eigentlich war die Situation bereite bereinigt, doch Simon Schneider eroberte das Leder, passte zu Yannik Schmidt und dieser traf sehenswert zum 2:1. Entsprechend groß war der Jubel. Die erneute Führung tat den Sportfreunden richtig gut, die in den darauffolgenden Minuten stark spielten — allen voran der eingewechselte Benjamin Walter sorgte für viel frischen Wind. In der 64. und 66. Minute hatte Daniel Nietzer zwei gute Möglichkeiten, um auf 3:1 zu erhöhen. Allerdings ging der Ball immer am Tor vorbei.

Dorfmerkingen hält leidenschaftlich dagegen

In der Schlussphase drückte Calcio Leinfelden–Echterdingen auf den Ausgleich, dieser sollte aber nicht fallen, da Dorfmerkingen leidenschaftlich dagegenhielt. In der 84. Minute hätten die Sportfreunde dann alles klarmachen können. Nach einem Gäste–Freistoß entwickelte sich ein Konter über Daniel Nietzer und Sangar Aziz. Letztlich ging der Abschluss von Aziz aber klar über das Tor. Dorfmerkingen brachte die Führung schließlich über die Zeit und gewann mit 2:1. Entsprechend zufrieden war Trainer Stefan Schill: „Wir sind natürlich glücklich, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Gegen eine spielstarke Mannschaft wie Calcio, war es wichtig, dass wir defensiv sehr gut stehen. Dass man das über 90 Minuten nicht immer hält, ist ganz klar. Wir konnten immer wieder gute Nadelstiche setzen und gute Konter fahren. Das Spiel hätten wir sogar früher entscheiden können, allerdings haben wir dann auch Chancen zugelassen.“

SfD: Zech - Schwarzer (82. Schimmele), Schmidt, Feil, Mutlu (30. Eichhorn/56. Walter), Eiselt, Aziz, Schneider (88. Sapper), Nietzer, Camara, Schindele