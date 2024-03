Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben das Verbandsliga-Nachholspiel in der heimischen Röser-Arena mit 0:3 gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall verloren. In vier der fünf Liga-Spielen 2024 sind die Dorfmerkinger als Verlierer vom Platz gegangen.

Ein munterer Auftakt

Pünktlich zu Beginn des Spiels öffnete der Himmel seine Schleusen. Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase eine gute Möglichkeit. SfD-Schlussmann Christopher Junker parierte einen Freistoß von Daniel Schmelzle stark (5. Minute). Marc Gallego verpasste in der siebten Minute die Führung für die Hausherren. In der zwölften Minuten durfte Schwäbisch Hall dann erstmals in dieser Partie jubeln. Ausgangspunkt war dabei ein Eckball der Dorfmerkinger. Die Gäste eroberten den Ball und konterten stark über drei Stationen. Günter Schmidt traf schließlich zum 1:0. Die Sportfreunde Dorfmerkingen hätten beinahe die passende Antwort gegeben. Doch der Abschluss von Marc Gallego ging klar über das Tor (13.).

Zwei Gegentore in vier Minuten

In Minute 23 erhöhte Schwäbisch Hall auf 2:0. Benjamin Kurz ließ die SfD-Abwehr alt aussehen und netzte ein. Vier Minuten später war die Partie dann entschieden. Nach einem Eckball hatte Dorfmerkingens Schlussmann Christopher Junker den Ball sicher – eigentlich. Er ließ diesen fallen und Schwäbisch Hall kam wieder in Ballbesitz. Nach einem Gestochere war es schließlich Daniel Schmelze, der kompromisslos zum 3:0 traf. Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen waren nun überhaupt nicht im Spiel drin und konnten froh sein, dass kurz vor der Pause nicht der vierte Treffer fiel.

Halls Schlussmann ist weitestgehend beschäftigungslos

In der Halbzeit reagierte Trainer Stefan Schill. Onur Mutlu und Lucas Schwarzer kamen in die Partie. Onur Mutlu war es schließlich auch, der die erste Halbchance hatte. Sein Schuss in der 50. Minute ging allerdings weit am Tor vorbei. Danach plätscherte die Partie im Starkregen von Dorfmerkingen vor sich hin. Erst in der Schlussphase wurden die Dorfmerkinger insgesamt etwas stärker. Die einzig gefährliche Chance hatte Michael Schindele. In der 90. Minute scheiterte er an Halls Schlussmann Nico Purtscher. Ansonsten war er in diesem Spiel weitestgehend beschäftigungslos.

Die effektiven Gäste gewannen schließlich mit 3:0. „Wir sind relativ gut ins Spiel reingekommen und haben wenig zugelassen. Dann werden wir ausgekontert – und innerhalb von 15 Minuten kassieren wir drei Gegentore. In der zweite Halbzeit sind wir nicht mehr zu gefälligen Torchancen gekommen“, so SfD-Mittelfeldspieler Tim Jablonski.

SfD: SFD: Junker – Adler (64. Walter), Schmidt, Sauer, Eiselt – Gunst, Feil – Bihr (46. Schwarzer), Jablonski (46. Mutlu), Gallego (79. Schindele) – Nietzer (79. Schneider)

Tore: Tore: 0:1 Schmidt (12.), 0:2 Kurz (23.), 0:3 Schmelzle (27.).