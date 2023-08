Dorfmerkingens Trainer Stefan Schill: „Es herrscht absolute Vorfreude“

An diesem Samstag steht in der Verbandsliga das Ostalb–Derby zwischen der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach und den Sportfreunden Dorfmerkingen an. Anstoß im Fritz–Sportpark ist um 15.30 Uhr.

Ein perfekter Start

Perfekt in die neue Saison gestartet sind die Sportfreunde Dorfmerkingen. Das Team von Trainer Stefan Schill konnte zwei Siege feiern und steht an der Tabellenspitze. Beim Aufstiegskandidat SV Fellbach setzte man sich mit 3:1 durch. Am zweiten Spieltag gab es ein knappes 3:2 gegen Aufsteiger TSV Oberensingen. „Gegen Fellbach haben wir schlussendlich verdient gewonnen. Ab der 35. Minute waren wir in Überzahl. Gegen eine spielstarke Mannschaft sind wir gut aufgetreten und hatten uns viele Chancen herausgespielt“, berichtet Stefan Schill.

Packendes Spiel gegen Oberensingen

Das erste Heimspiel gegen den TSV Oberensingen war, wie Schill betont, für den Zuschauer ein tolles Spiel. „Für den Trainer war es nicht so toll, weil wir viele Nachlässigkeiten im Defensivbereich hatten. In dieser Partie ging es ständig hin und her, mit zwei Elfmetern in der Anfangsphase. In der 25. Minute hatte sich der Linienrichter verletzt und die Partie war für längere Zeit unterbrochen. Am Ende haben wir glücklich drei Punkte geholt, denn die Partie hätte auch Unentschieden ausgehen können“, so Stefan Schill. Wie Dorfmerkingens Trainer berichtet, wisse man die beiden Partien richtig einzuordnen. Man müsse weiter an sich arbeiten, aber: „Wir wollen natürlich auch das Selbstvertrauen und den Lauf aus den vergangenen beiden Spielen mit ins Derby nehmen“, so Schill. Verbesserungsbedarf gibt es noch im Defensivverhalten, im Spiel gegen den Ball, aber auch im Umschalten nach Ballverlust.

Dorfmerkingen muss ans Limit gehen

An diesem Samstag steht nun das Spiel in Hofherrnweiler an. So schätzt Stefan Schill den Gegner ein: „In der vergangenen Saison hat die TSG gezeigt, dass sie ganz vorne mitspielen kann. Sie haben sich unglaublich gut verstärkt und sind auf jeder Position doppelt gut besetzt. Von daher wissen wir schon, was auf uns zukommt. Wir müssen an unser absolutes Limit gehen, sonst werden wir in Hofherrnweiler nichts holen. Das sind wir uns bewusst“, erklärt Stefan Schill.

Kein alltägliches Spiel

Für den 37–Jährigen ist es kein alltägliches Spiel, denn von 2014 bis Ende 2016 war er Trainer bei der TSG. „Es war meine erste Trainerstation überhaupt, deshalb ist es schon besonders, nun zur TSG zurückzukehren. Ich habe viele Freundschaften und Bekanntschaften geschlossen, auf die ich mich freue. Es herrscht absolute Vorfreude. In der Verbandsliga haben wir ja nur noch das eine Derby. Von daher hoffe, ich dass am Samstag viele Zuschauer den Weg nach Hofherrnweiler finden werden. Schade ist ein wenig, dass gleichzeitig noch das Derby zwischen Waldhausen und Neresheim stattfindet“, berichtet Stefan Schill. Man habe versucht, das Verbandsliga–Derby auf Freitag zu verlegen. „Leider hat das nicht funktioniert. Auch Waldhausen wollte das Derby auf Freitag oder Sonntag legen. Das klappte ebenso nicht, sodass die Partien nun gleichzeitig stattfinden“, so Stefan Schill. Kurios: Bereits in der vergangenen Saison fanden die Derbys zeitgleich statt.

Personell kann Stefan Schill nicht aus dem Vollen schöpfen. Maximilian Eiselt und Benjamin Walter werden sicher ausfallen. Noah Feil konnte nach einem Schlag auf das Knie erst an diesem Donnerstag wieder mittrainieren. Im Lager der Sportfreunde gibt es aber die Hoffnung, dass er bei der TSG wieder einsatzbereit ist.