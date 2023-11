Dorfmerkingen verpasst die Pokalüberraschung

Vor großer Kulisse von fast 2000 Zuschauern haben die Sportfreunde Dorfmerkingen im Achtelfinale des WFV-Pokals gegen den VfR Aalen mit 1:3 verloren. Vorentscheidend waren zwei VfR-Tore kurz nach Wiederanpfiff.

Aalen geht mit der ersten Chance in Führung

Alles war angerichtet für einen großen Pokal-Nachmittag. Die Stimmung war überragend und auch die äußeren Bedingungen spielten mit: immer wieder Sonnenschein und Temperaturen deutlich im zweistelligen Bereich. In der zehnten Spielminute hatte Dorfmerkingen die erste Chance im Spiel. SfD-Mittelfeldspieler Noah Feil sah, dass Torhüter Michel Witte etwas zu weit vor seinem Tor stand. Auf Höhe der Mittellinie zog er ab, doch der Ball ging knapp links am Tor vorbei. Der VfR dagegen zeigte sich sehr effektiv vor dem Tor. Mit der ersten Chance ging die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer mit 1:0 in Führung. Stefan Wächter kam frei zum Schuss und traf zur Aalener Führung. Dorfmerkingen musste sich von dieser kalten Dusche erstmal erholen und benötigte ein paar Minuten. In der 19. Minute hatte Paolo Maiella die Chance zum 2:0, doch der Ball wurde geblockt. Danach wurden die Hausherren immer mutiger und stärker.

Onur Mutlu erzielt spektakulär den Ausgleichstreffer

In der 25. Minute wäre fast der Ausgleich gefallen. Lucas Schwarzer fasste sich auf halbrechter Seite ein Herz und zog ab, VfR-Keeper Michel Witte war noch mit den Fingerspitzen dran. Bei der anschließenden Ecke war es Kapitän Marc Gallego, der knapp am Tor vorbeischoss. So stand es weiterhin 1:0 für den VfR. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen ‐ und in der 30. Minute sollte dieser dann auf spektakuläre Art und Weise auch gelingen. Onur Mutlu eroberte gegen Stefan Wächter auf halblinker Seite den Ball. Gut 20 Meter vor dem Tor zog er ab und der Ball landete im langen Eck zum viel umjubelten 1:1. Ein Sonntagsschuss am Feiertag brachte die Röser Arena zum Ausrasten.

So erlebte Torschütze Onur Mutlu diesen besonderen Moment: „Es war einfach ein geiles Gefühl vor dieser großen Kulisse. Ich hatte das lange Eck gesehen, freie Schussbahn und gedacht: Jetzt haue ich einfach mal drauf. So wie ich es mir vorgestellt hatte, fiel er dann zum Glück auch ins lange Eck.“ Kurz vor der Pause hatte Dorfmerkingen sogar noch die Möglichkeit zum 2:1. Deniz Bihr prüfte Michel Witte. Der Aalener Schlussman parierte aber problemlos. So stand es zur Halbzeit 1:1 und eine Pokalüberraschung war durchaus möglich.

Doppelschlag nach der Pause entscheidet das Spiel

Doch der Regionalligist sollte bei diesem Unterfangen nicht mitspielen. Nur gut 60 Sekunden nach Wiederanpfiff ging die Cramer-Truppe erneut in Führung. Dorfmerkingens Torhüter Christian Zech hatte eine Flanke von der rechten Seite falsch eingeschätzt ‐ und so kam Paolo Maiella an den Ball. Er traf problemlos zum 2:1 (47. Minute). Es sollte sogar noch dicker für den Verbandsligisten kommen. In der 53. Minute setzte sich Linksverteidiger Mario Szabo stark durch. Er passte das Leder zu Stürmer Kundruweit, der zum 3:1 einschieben konnte.

Sangar Aziz verpasst das 2:3

Von diesen beiden Nackenschlägen konnte sich Dorfmerkingen letztlich nicht mehr erholen. Der VfR hatte im zweiten Durchgang fast alles unter Kontrolle. Doch in der 89. Minute hätte der eingwechselte Sangar Aziz fast nochmals für sehr hektische und packende Schlussminuten gesorgt. Nach einer starken Kombination über Noah Feil und Marc Gallego kam Sangar Aziz an den Ball. Dieser kam frei zum Schuss, doch Michel Witte verhinderte mit einer großartigen Parade das 2:3. Am Ende setzte sich der VfR mit 3:1 durch und steht somit im Viertelfinale des WFV-Pokals. „Dorfmerkingen hatte es uns von Minute eins an nicht leicht gemacht. Sie waren kämpferisch sehr stark und haben die Räume eng gemacht. Sie haben versucht, klar zu spielen. Wir wussten aber, dass wir unsere Momente bekommen werden. Das 1:0 war gut gemacht. Danach hatten wir eine Phase, in der wir nicht konsequent waren und in dieser ist auch der Ausgleich gefallen. Den Ball hat Onur Mutlu aber auch super getroffen, Chapeau“, so 3:1-Torschütze Levin Kundruweit. Dabei fügte er an, dass man Dorfmerkingen im zweiten Durchgang nicht mehr ins Spiel kommen lassen wollte. „ Das ist uns mit den Treffern auch gelungen.“

Für beide Mannschaften steht am Samstag dann wieder Liga-Alltag an. Der VfR Aalen ist um 14 Uhr zu Gast bei Astoria Walldorf. Zur gleichen Uhrzeit empfängt Dorfmerkingen den FV Rot-Weiß Weiler.

SfD: Zech - Schwarzer (75. Jablonski), Schmidt, (78. Schneider) Schindele, Eiselt - Gunst (75 Walter), Feil, Bihr (63. Adler), Gallego, Mutlu (75. Aziz) - Nietzer