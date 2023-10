Dorfmerkingen unterliegt im Spektakel-Topspiel

Sechs Tore, ein Elfmeter, eine Rote Karte und die erste Niederlage. In einem packenden und intensiven Verbandsliga-Spitzenspiel haben die Sportfreunde Dorfmerkingen zu Hause mit 2:4 gegen den TSV Berg verloren.

Dorfmerkinger Führung hält nur wenige Sekunden

In der Anfangsphase hatten die Sportfreunde mehr vom Spiel ‐ ohne allerdings gefährliche Toraktionen zu kreieren. In der 19. Minute gab es dann einen Freistoß für Dorfmerkingen in aussichtsreicher Position, etwa 20 Meter links vor dem Tor. Kapitän Marc Gallego nahm sich der Sache an, allerdings ging der Ball knapp über das Tor. Fünf Minuten später durften die Hausherren dann das 1:0 bejubeln. Sangar Aziz scheiterte zuerst noch an Bergs Schlussmann Andre Port, doch das Leder kam zurück zu Sangar Aziz, der dann aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Die Führung hielt allerdings nur wenige Sekunden. Der Ball kam zu Maschkour Gbadamassi, sein Schuss im Sechzehner ging ins rechte untere Eck. Wiederum nur ein paar Augenblicke später wäre Dorfmerkingens Stürmer Daniel Nietzer fast die erneute Führung gelungen, der Ball konnte allerdings in höchster Not geklärt werden. Elf Minuten vor der Pause durfte sich Berg über die erstmalige Führung im Dorfmerkinger Regen freuen. Vlad Munteanu lupfte das Leder auf der linken Strafraumseite über SfD-Torhüter Christian Zech. Bis zur Pause hatten die Sportfreunde noch drei gute Möglichkeiten, doch Sangar Aziz (40. Minute), Yannik Schmidt (44.) und Marc Gallego (45.+3) verpassten den Ausgleich. So führte Berg nach packenden 45 Minuten mit 2:1.

Berg trifft zum 3:1, doch Onur Mutlu sorgt für neue Hoffnung auf Zählbares

Die zweite Hälfte sollte nicht minder unterhaltsam werden. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff verpasste Maschkour Gbadamassi das 3:1, der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Im Anschluss schnürten die Sportfreunde den TSV Berg am eigenen Sechzehner ein. Daraus konnte man aber kein Kapital schlagen ‐ im Gegenteil. In der 57. Minute waren es erneut die Gäste, die sich über ein erzieltes Tor freuen durften. Yamoussa Camara verschätzte sich bei einem langen Ball. Vald Munteanu marschierte über links und passte im Strafraum zu Jonathan Merk. Dieser netzte schließlich problemlos zum 3:1 ein. Die Entscheidung war das noch lange nicht. Marc Gallego wäre im Anschluss fast der 2:3-Anschlusstreffer gelungen. Auf kuriose Weise konnten Julian Karg und Torhüter Andre Port diesen verhindern. Beide bekamen den Ball in dieser Aktion ins Gesicht. Nach kurzer Behandlungspause konnten aber beide weiterspielen. Das zweite Dorfmerkinger Tor sollte dann mit etwas Verzögerung aber doch fallen. Onur Mutlu fasste sich ein Herz und traf (62.). Die Hoffnung auf einen Punktgewinn war wieder da. In der 71. Minute stellte Berg den Zwei-Tore-Vorsprung allerdings wieder her, erneut mit Unterstützung der Sportfreunde. Vlad Munteanu lief allein auf Torhüter Christian Zech zu und traf zum 4:2. Zwei Minuten später hätte Vlad Munteanu alles klarmachen können. Sein Schuss ging jedoch nur an den Innenpfosten. Sekunden später zwang Noah Feil Bergs Torhüter Andre Port zu einer überragenden Parade. Es war ein spektakuläres Verbandsliga-Topspiel, das noch den einen oder anderen Aufreger zu bieten haben sollte.

Marc Gallego verschießt einen Elfmeter ‐ Bergs Spieler Julian Karg fliegt mit Rot vom Platz

In der 79. Minute wurde Daniel Nietzer in Bergs Strafraum gefoult. Schiedsrichter Koray Aydin zeigte umgehend auf den Elfmeterpunkt. Marc Gallego hatte nun die große Möglichkeit zum 3:4. Er lief an ‐ und scheiterte an Andre Port, der in die linke Ecke gehechtet war. Entsprechend groß war die Freude aufseiten der Berger. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit dezimierte sich Berg selbst. Samuel Schwarzer setzte sich im Laufduell gegen Julian Karg durch. Bergs Verteidiger wusste sich nur mit einem Foul zu helfen und gleichzeitig griff er Samuel Schwarzer noch an den Hals. Nach kurzer Beratung mit seinem Linienrichter, schickte Schiedsrichter Koray Aydin ihn mit glatt Rot vom Platz. Inklusive Nachspielzeit hatten die Sportfreunde nun noch zwölf Minuten Zeit, um aus einem 2:4 eventuell noch ein 4:4 zu machen. Doch das sollte letztlich nicht gelingen, die Sportfreunde hatten nur noch eine Möglichkeit. Der Schuss von Fabian Ehrmann in der ersten Minute der Nachspielzeit ging haarscharf am Tor vorbei. So blieb es am Ende beim 2:4. „Wir haben die defensive Stabilität ein wenig vermissen lassen. Wir haben Berg einfach zu viele Konterchancen zugelassen. Das hatten wir vor dem Spiel bereits angesprochen, weil sie bei Kontern einfach stark sind. Hinten heraus hatte dann ein wenig das Spielglück gefehlt. Wenn der Elfmeter reingeht, hätte das Spiel kippen können“, so Dorfmerkingens Trainer Stefan Schill. Daniel Nietzer betonte, dass der Sieg für Berg verdient war. „Sie haben gut zusammengehalten, gekämpft und jeden Ball hinten herausgeköpft. Die Niederlage ist natürlich ärgerlich, aber diese haut uns nicht um. Wir waren davor neun Spiele lang unbesiegt.“ Die Sportfreunde rangieren nun auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem SV Fellbach (21 Punkte). Am kommenden Samstag ist die Mannschaft von Trainer Stefan Schill zu Gast beim SSV Ehingen-Süd. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

SfD: Zech – Schmidt, Camara (65. Schwarzer), Schindele, Eiselt - Feil, Gunst (81. Ehrmann), Gallego, Aziz (81. Jablonski) – Mutlu (70. Bihr), Nietzer.