Dorfmerkingen und die Angst vor der unteren Tabellenhälfte

An diesem Mittwoch (16.45 Uhr) steigt in der Fußball-Verbandsliga das Nachholspiel vom 15. Spieltag zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und den Sportfreunden aus Schwäbisch Hall.

Beide Teams starten schwach

Beide Teams sind ähnlich schlecht in die Rückrunde gestartet und konnten in den vergangenen zwei Spiele keinen Sieg einfahren. Umso wichtiger sind für beide Teams an diesem Mittwoch die drei Punkte, um nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen. Auch wenn in der Tabelle nur ein Punkt zwischen den Mannschaften steht, so darf man nicht vergessen, dass mit Schwäbisch Hall der Tabellenvierte aus der vergangenen Saison auf das Härtsfeld kommt.

Zudem wurde das Team um Kapitän Martin, dem Spielgestalter im Zentrum, mit Oberligaspielern verstärkt. Schmelzle und Kurz (Hollenbach), Dannhäußer (Backnang) und Esau (Ilshofen) haben die Elf mehr als nur ergänzt. Der aktuelle Tabellenplatz spiegelt die Erwartungen der Gäste daher nicht wider und sie werden alles daran setzten, schnellstmöglich Punkte zu sammeln, um erneut weiter oben in der Tabelle mitzumischen.

Dorfmerkingen möchte Heimstärke nutzen

Die Dorfmerkinger sind nach zwei Niederlagen in Folge mehr als motiviert, wieder Punkte auf ihrem Konto verbuchen zu können und gehen mit dem Wissen um die eigene Heimstärke ins das anstehende Match. Auch wenn man vergangenen Samstag gegen Türkspor knapp verloren hat, so begegnete man sich doch Großteils auf Augenhöhe, die Einstellung und Moral haben absolut gestimmt. Jetzt gilt es sich, das derzeit fehlende Spielglück zu erarbeiten und in den beiden anstehenden Heimspielen am Mittwoch und Samstag (GSC Maichingen) auf Punktejagd zu gehen. Trainer Stefan Schill stehen dabei bis auf Zeyer und Ehrmann, die privat verhindert sind, alle Akteure zur Verfügung. Der Einsatz von Gunst ist nach einem verdrehten Knie fraglich.