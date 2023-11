Dorfmerkingen trifft auf Schwäbisch Hall - Hofherrnweiler zu Gast in Neckarsulm

Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga empfangen die Sportfreunde Dorfmerkingen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall. Mit je 24 Punkten auf dem Konto ist man punktgleich mit dem Tabellenzweiten Calcio. Wie wichtig jedes Spiel ist sieht man daran, dass es bis zum Achtplatzierten nur zwei und bis zum Relegationsplatz nur sechs Punkte sind.

Umso wichtiger war der Auswärtssieg der Dorfmerkinger vergangene Woche beim TV Echterdingen. Die harte Arbeit der vergangenen Wochen hat sich ausgezahlt. Mit sehr guter Körpersprache und dem wieder gefundenen Glauben an seine eigene Stärke wurde die Torflaute mit vier Treffern eindrucksvoll beendet.

Die Gäste haben die Liga in der letzten Runde mit einem vierten Platz beendet und wollen diese Saison mindestens ebenso erfolgreich abschließen. Mit Schmelzle und Kurz (Hollenbach), Dannhäußer (Backnang) und Esau (Ilshofen) hat man sich dafür mit namhaften Oberligaspielern gut verstärkt. Die SfD-Abwehr, die weiterhin auf Camara und Schmidt verzichten muss, darf sich auf ein schnelles Spiel über die Außen einstellen. Zudem gilt es mit Gästekapitän Martin den Spielgestalter im Zentrum unter Kontrolle zu bekommen.

Der Sieg der Schwarz-Roten hat dem ganzen Verein gut getan und so zählt das Team der Sportfreunde wieder auf die Unterstützung der hoffentlich zahlreich erscheinenden Fans an diesem Samstag. Personell kann man dabei wieder auf Lucas Schwarzer und Noah Feil zugreifen.

Die Härtsfelder-Elf aus Dorfmerkingen geht also mit ausreichend Rückenwind in die zwei bevorstehenden Verbandsliga-Heimspiele und möchte wieder, mit seiner gewohnten Art und Weise Fußball zu spielen, begeistern. Anpfiff ist an diesem Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen neben der Röser-Arena.

Hofherrnweiler ist zu Gast in Neckarsulm

Im letzten Spiel der Vorrunde in der Verbandsliga-Württemberg tritt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beim Oberliga-Absteiger Sport-Union Neckarsulm an. Die Partie im Pichterich-Stadion wird an diesem Samstag um 14 Uhr angepfiffen.

Momentan ist das Team von Patrick Faber und Daniel Serejo die Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga. Aus den letzten vier Spielen holten die Jungs aus der Weststadt zehn Zähler. Einzig beim Spitzenteam Calcio Leinfelden-Echterdingen holte man „nur“ einen Punkt. Als Zwölfter hat man nun den Anschluss an das Mittelfeld der Liga herstellen können. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen gegen den punktgleichen Absteiger aus Neckarsulm. Obwohl die Sport-Union mit 26 Treffern zu den Mannschaften aus dem vorderen Drittel gehört, konnte man in dieser Saison erst 18 Zähler einfahren. Sicher auch ein Grund, warum es zuletzt zwischen Mannschaft und Trainer rumorte. Chefcoach Nikola Grgic zog die Konsequenzen daraus und trat in der vergangenen Woche zurück. Für ihn stehen der bisherige Co-Trainer Marco Sautter, der Sportliche Leiter Robin Neupert und Abteilungsleiter Marco Merz an der Seitenlinie.

Info: Zum Spiel in Neckarsulm setzt die TSG einen Bus ein. Für die Fans besteht Mitfahrgelegenheit. Abfahrt am Samstag (25.11.) ist um 10.45 Uhr. Treffpunkt im FRITZ-Sportpark ist um 10.30 Uhr. Der Preis für die Busfahrt beträgt 10.- EUR inklusive einer Eintrittskarte für das Spiel. Anmeldungen per E-Mail unter [email protected] oder per WhatsApp.