Dorfmerkingen peilt den vierten Liga–Sieg in Serie an

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist den Sportfreunden Dorfmerkingen ein Auftakt nach Maß in der Verbandsliga gelungen. Die Schützlinge von SfD–Trainergespann Stefan Schill, Philipp Baum und Heiko Wick können deshalb mit breiter Brust in den vierten Spieltag gehen. An diesem Samstag (14 Uhr) wird Aufsteiger Türkspor Neckarsulm in der Röser Arena zu Gast sein.

Neckarsulm möchte den Durchmarsch schaffen

Neckarsulm ist ein Aufsteiger, der es in sich hat. Das sieht man allein schon am klar formulierten Saisonziel von Gästetrainer Ceylan: „Durchmarsch in die Oberliga“.

Wenn man sich den Kader der Neckarsulmer anschaut, verwundert dieses Ziel nicht. Neben Dreh– und Angelpunkt Tevfik Altindag, der bereits für Ankaraspor in der türkischen Profiliga spielte, stehen in der Defensive mit Rombach(Torhüter), Cristecu und Sarak — und in der Offensive mit Giles–Sanchez, Barini und Kutlu Spieler auf dem Platz, die allesamt schon höherklassig gespielt haben. Ergänzt wird das Mannschaftsgefüge mit jungen Talenten aus der Türkei.

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist die Elf von Ceylan gut gestartet. Die Sportfreunde hingegen möchten ihre Siegesserie ausbauen und so liegt der Fokus seit Montag auf dem Aufstiegsfavoriten aus Neckarsulm.

Dorfmerkingen hat erstmals in dieser Saison zu Null gespielt

Nachdem man im Derby bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach erstmals in dieser Saison zu Null gespielt hat, wird erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung, vor allem in der Defensive, erforderlich sein um diesem Gegner Paroli zu bieten. Dabei erwartet Trainer Stefan Schill, dass seine Jungs auch weiterhin mutig und frech in der Offensive agieren. Ob Sangar Aziz hierbei wieder behilflich sein kann ist fraglich, er erlitt im letzten Spiel eine Kopfverletzung. Auch Maximilian Eiselt hat noch mit seiner Knieverletzung zu kämpfen.

Sicher verzichten müssen die Sportfreunde auf Benjamin Walter, der nach seiner Leisten–Operation aber wieder ins Lauftraining eingestiegen ist. Tim Eichhorn wird urlaubsbedingt fehlen.