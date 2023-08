Dorfmerkingen macht aus einem 0:3 fast noch ein 3:3

Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen hat das Testspiel gegen die U19–Bundesligist 1. FC Heidenheim knapp mit 2:3 verloren. Zwischenzeitlich führten die Heidenheimer mit 3:0. Maximilian Eiselt erzielte innerhalb von gut einer Minute zwei Treffer.

Heidenheim ist in der ersten Halbzeit spielbestimmend

Im Vergleich zum Pokalspiel gegen Calcio Leinfelden–Echterdingen gab es einige Wechsel in der Startformation. Der Heidenheimer Nachwuchs hatte im ersten Durchgang mehr vom Spiel. In der 16. Minute verhinderte Torhüter Christopher Junker das 0:1. Er parierte den Abschluss von Luigi Mignano. Nur Sekunden später durfte der Heidenheimer Stürmer dann doch jubeln. Yamoussa Camara wollte den Rückpass zu Torhüter Christopher Junker spielen. Luigi Mignano roch den Braten, umkurvte Dorfmerkingens Schlussmann und netzte zur Führung ein. In der 18. Minute zog Maximilian Eiselt, der im Mittelfeld agierte, ab. Doch der Ball ging klar am Tor vorbei. Sechs Minuten wäre fast der zweite Treffer für Heidenheim gefallen. Tom König traf allerdings nur den Außenpfosten. Zwei Minuten später stand erneut Tom König im Mittelpunkt. Den Abschluss ließ Christopher Junker nach vorne abklatschen. Eine weitere Gefahr entwickelte sich nicht mehr, denn der Ball ging schließlich klar über das Tor. Kurz vor der Pause konnte sich die U19 des 1. FC Heidenheim über den zweiten Treffer freuen. Erneut war es Luigi Mignano. Der Ball wurde unhaltbar für Christopher Junker abgefälscht. Zur Pause führten die Brenz–Kicker mit 2:0.

Dorfmerkingen ist im zweiten Durchgang wesentlich griffiger und aktiver

Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Wechseln. Die Sportfreunde waren nun wesentlich griffiger und besser im Spiel drin. In der 61. Minute verpasste Maximilian Eiselt den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Freistoß ging knapp über das Tor. Vier Minuten später starteten die Heidenheimer einen Angriff, den sie zum 3:0 vollendeten. Beim Tor von Christopher Niegele sah die SfD–Abwehr nicht ganz so glücklich aus. Doch die Moral in der Truppe von Trainer Stefan Schill passte, denn dank zweier Tore von Maximilian Eiselt innerhalb von nur gut einer Minute, stand es plötzlich nur noch 2:3. Beim ersten SfD–Tor zog Maximilian Eiselt am Sechzehner ab. Das 2:3 resultierte aus einem Elfmeter, Daniel Nietzer wurde gefoult. In der Schlussphase ging es munter hin und her, beide Mannschaften hatten noch einige Chancen. Aufseiten der Gäste vergaben Christopher Niegele (71., 80., 83. und 88. Minute) und Bernd Rathgeber (90.). Bei den Sportfreunden hatten Fabian Ehrmann (76.) und Sangar Aziz (78., 82) in der regulären Spielzeit die Chance zum 3:3.

Noah Feil trifft nur die Latte

Die größte Möglichkeit zum Ausgleich vergab aber Noah Feil. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Noah Feil nur die Latte. Der Ball landete im Strafraum bei Maximilian Zeyer. In aussichtsreicher Position traf dieser das Leder allerdings nicht richtig. So blieb es letztlich beim 2:3 aus Sicht der Sportfreunde. „Verlieren ist nicht schön, vor allem auch gegen eine U19–Mannschaft. Heidenheim hat es gut gemacht und auch spielerisch gute Ansätze gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt, uns auch nach dem 0:3–Rückstand nicht aufgegeben und die Chancen genutzt. Heidenheim hat uns aber viele aufgedeckt, die wir die Woche über voll aufarbeiten“, so das Fazit von Maximilian Eiselt.

Bereits an diesem Freitag steht für Dorfmerkingen das nächste Testspiel an. In der heimischen Röser Arena wird Landesligist SV Waldhausen zu Gast sein. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.