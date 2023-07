Dorfmerkingen II ist bereit für das große Spiel

Für die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen steht an diesem Freitag das bislang größte Spiel an. In der ersten Runde des WFV–Pokals geht es für den Bezirksligisten gegen Verbandsliga–Aufsteiger TSV Oberensingen. Anstoß der Partie in der heimischen Röser Arena ist um 18.45 Uhr.

Sportfreunde freuen sich auf das Spiel

Qualifiziert hatten sich die Sportfreunde II für den WFV–Pokal durch den 2:0–Sieg gegen die SG Bettringen II im Bezirkspokalfinale. Jochen Knaus und Simon Michel erzielten damals die Tore. Gut zwei Monate später ernten die Sportfreunde II nun den Lohn für den Pokalsieg, nämlich die Partie in der ersten WFV–Pokalrunde. Entsprechend groß ist die Freude auf dieses Spiel: „Mitten in der Vorbereitung ist die Stimmung sehr gut. Wir haben gute Einheiten gehabt und fast keine Verletzten. Am Mittwoch hat sich Steffen Wieser verletzt, ansonsten sind wir aber vollzählig. Nach dem Highlight vom Bezirkspokal, freut man sich natürlich auf dieses große Spiel. Für uns ist es schon etwas ganz Besonderes“, berichtet SfD II–Trainer Thomas Lieb.

Oberensingen ist klarer Favorit

Dorfmerkingens Trainer betont, dass der TSV Oberensingen klarer Favorit in dieser Partie ist. „Sie sind fußballerisch eine qualitativ sehr hochwertige Mannschaft. In der vergangenen Landesliga–Saison haben sie 91 Tore erzielt. Damit waren sie zusammen mit dem TV Echterdingen die offensivstärkste Mannschaft. Da kommt schon ein richtiger Brocken auf uns zu.“ Dennoch möchte man nicht einfach nur Spalier stehen, sondern es dem TSV Oberensingen so schwer wie möglich machen. „Wir werden sicherlich viel leiden und sehr viele Dinge richtig machen müssen. Wenn wir Chancen bekommen, werden wir sie aber auch nutzen. Da bin ich mir sicher — so stark sind wir gerade. Ich glaube nicht, dass wir komplett chancenlos sind, dennoch ist der TSV klar favorisiert.“

Keine Unterstützung von der ersten Mannschaft

Eines wird es an diesem Freitag nicht geben, dass Spieler der ersten Mannschaft die Zweite unterstützen. Thomas Lieb ist zwar in regem Austausch mit Trainer Stefan Schill, dennoch wird das Abstellen der Spieler keine Alternative sein. Die komplette Bezirksliga–Mannschaft habe sich dieses Spiel gegen den TSV Oberensingen verdient. „Wir werden mit dem Team spielen, das in der kommenden Saison in der Bezirksliga startet. Da die erste Mannschaft auch mitten in der Vorbereitung steckt und bei uns praktisch alle fit sind, machen Experimente keinen Sinn. Wir sind eingespielt — und das wollen wir am Freitag auch zeigen“, so Lieb abschließend.