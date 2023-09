Dorfmerkingen feiert den nächsten Sieg

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben auch das vierte Verbandsliga–Spiel der Saison gewonnen. In dr heimischen Röser Arena setzte man sich mit 3:1 gegen Türkspor Neckarsulm durch. Den Zuschauern sollte ein Spiel auf hohem Niveau geboten werden.

In der Anfangsphase bestimmten die Gäste das Spiel und ließen den Sportfreunden nur wenig Raum für Chancen. Es dauerte bis zur 11. Minute ehe die Dorfmerkinger ihre erste Nennenswerte Chance hatten. Gallego zwang den Türkspor–Keeper mit einem Freistoß zu einer Flugparade. In der 15. Minute konnte Zech noch eine Torchance verhindern, war aber drei Minuten später chancenlos als Özkan nach einer Flanke von rechts den Ball zum 1:0 für die Gäste einköpfte. Nach einer knappen halben Stunde konnte die Sportfreunde ausgleichen. Gallego sah den in der Mitte freistehenden Nietzer, der zum 1:1 traf (27.). Die Sportfreunde waren jetzt viel besser im Spiel. So wurde auch mit vereinten Kräften ein vielversprechender Angriff

von Barini in der 31. Minute unterbunden. Mit der nächsten Chance gingen die Härtsfelder dann sogar in Führung. Mutlu behauptete den Ball am Sechzehner der Gäste, ehe er ihn zu Nietzer spielte. DIeser umkurvte den Keeper und vollendete zum 2:1 nach 37 Spielminuten.

In der zweiten Hälfte war es zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. In der 50. Minute konnte Gunst denBall noch vor der Linie retten, Toptik hatten den Ball über Zech gelupft. Die nächsten zehn Minuten spielten sich zwischen den Strafräumen ab, ohne große Chancen. In der 61. Minute dann Eiselt, der mit seinem Schuss fast das 3:1 erzeilte. Die Hausherren waren jetzt das tonangebende Team, doch die Gäste gaben nicht auf. Der eingewechselte Miftari hatte in der 69. und 73. die Chance auf den

Ausgleich, verfehlte aber beide Male knapp. In der 80. Minute blieb ein Freistoß der Gäste in der Dorfmerkinger Mauer hängen, im Gegenzug hätte Nietzer fast das Spiel entschieden, doch seinSchuss ging über das Tor. Das 3:1 sollte schließlich Feil erzielen. Er bekam den Ball am Sechzehner, umspielte entlang diesem einige Neckarsulmer Verteiger bis er freie Schussbahn hatte und den Ball zum 3:1–Endstand in die Maschen versenkte. Dorfmerkingen konnte den vierten Liga–Sieg in Serie feiern.

SfD: Zech, Schwarzer (87. Schneider), Schmidt, Feil, Mutlu (92.Ehrmann), Eiselt (76. Adler), Gunst,