Großer Jubel bei Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber hat das Ostalb-Derby bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit 1:0 gewonnen. Der Held des Nachmittags aufseiten der TSG war Schlussmann Joshua Barth, der einige Male überragend pariert hatte. Die Mannschaft aus der Aalener Weststadt ist nun seit neun Liga-Spielen unbesiegt und erstmals in dieser Saison in der Tabelle an den Sportfreunden vorbeigezogen.

Ein munterer Auftakt

Bereits in der zweiten Minute hatte die TSG die erste Möglichkeit des Spiels. Nico Zahner prüfte Torhüter Christopher Junker. Vier Minuten später scheiterte Dorfmerkingens Stürmer Daniel Nietzer an TSG-Schlussman Joshua Barth. Um es direkt vorwegzunehmen: Es sollte nicht das letzte Mal in dieser Partie sein. In den darauffolgenden Minuten war die Partie sehr ausgeglichen, ohne dass es allerdings nennenswerte Möglichkeiten gab. Nach einer knappen halben Stunde wurde Daniel Nietzer von Marc Gallego auf die Reise geschickt. Der SfD-Stürmer scheiterte allerdings an Schlussmann Joshua Barth (28. Minute). In der 37. Minute standen dann erneut Daniel Nietzer und Joshua Barth im Mittelpunkt. Daniel Nietzer kam aus vollem Lauf zum Kopfball und Joshua Barth verhinderte mit einer großartigen Parade den Rückstand. In der Nachspielzeit waren es dann erneut die Sportfreunde, die die Chance zum 1:0 hatten. Noah Feil lief alleine Richtung Tor zu. Anstatt er es selbst probierte, bediente er seinen Mitspieler. Der Pass war aber zu ungenau, so stand es zur Pause 0:0. Eine Dorfmerkinger Führung wäre allerdings hochverdient gewesen.

TSG kommt gut aus der Kabine

Die TSG kam gut aus der Kabine und baute kurzzeitig viel Druck auf. Gefährliche Aktionen konnten allerdings nicht kreiert werden. In der 58. Minute hätten die Dorfmerkinger Fans beinahe jubeln dürfen. Simon Schneider passte auf der linken Seite zu Daniel Nietzer. Dieser steckte zu Tim Jablonski durch. Aus etwa zwei Meter Entfernung schoss er den Ball über das Tor. Der Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, da der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Langsam aber sicher ging es in die Schlussphase des Spiels. Es lief bereits die 69. Minute als die TSG einen Angriff startete. Dino Nuhanovic nahm den Ball am Sechzehner an und traf aus der Drehung zur etwas überraschenden 1:0-Führung. Sechs Minuten später verhinderte Christopher Junker mit einer starken Parade gegen den eingewechselten Benjamin Schiele das 0:2. In den letzten Minuten drückte Dorfmerkingen auf den Ausgleich. Eine ganz große Gelegenheit sollte es dann auch noch geben. Der ebenfalls eingewechselte Fabian Ehrmann lief allein auf Torhüter Joshua Barth zu. Die Fans hatten den Torschrei dabei schon auf den Lippen, doch mit einer erneut sensationellen Parade verhinderte der Matchwinner den 1:1-Ausgleichstreffer. Anschließend gab es noch drei Ecken für die Sportfreunde, diese brachten aber nichts ein. Die TSG gewann, wenn auch etwas glücklich, mit 1:0 auf dem Härtsfeld. „In der ersten Halbzeit hatten wir zwar mehr Ballbesitz, aber waren überhaupt nicht zielstrebig in unserem Spiel nach vorne. Wir dürfen uns bei Joshua Barth bedanken, dass es zur Pause 0:0 stand. Wir sind dann gut aus der Kabine herausgekommen. Danach plätscherte die Partie für mich etwas hin. Dino Nuhanovic machte dann ein sehr schönes Tor. Der Treffer war für uns goldwert“, so TSG-Trainer Patrick Faber. Wie er ergänzt, habe es Dorfmerkingen dann mit vielen langen Bällen probiert. „Es gab dann nur noch die eine gefährliche Aktion, die Joshua Barth erneut gut parierte. Hinten heraus haben wir es sehr gut verteidigt. Wir sind sehr glücklich über diese drei Punkte“, erklärt Patrick Faber.

Ein enttäuschter Daniel Nietzer

SfD-Stürmer Daniel Nietzer war nach der Partie entsprechend enttäuscht: „Es war eine ganz bittere Derby-Niederlage für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei hundertprozentige Chancen. Eine davon muss reingehen. Defensiv standen wir sicher und hatten nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit war es dann nickelig und auch kein schönes Derby mehr. Für mich war dann klar: Wer das erste Tor erzielt, gewinnt das Spiel.“ Am kommenden Samstag sind die Sportfreunde zu Gast bei Türk Spor Neckarsulm. Anstoß ist bereits um 14 Uhr. Um 15 Uhr ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bei der TSG Tübingen gefordert.

SfD: Junker - Schmidt, Feil, Mutlu (64. Bihr), Jablonski (74. Ehrmann) Walter (44. Schimmele), Gunst (85. Niederer), Schneider, Nietzer, Adler, Gallego