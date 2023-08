Der Underdog möchte für eine Überraschung sorgen

Fußball–Fans auf der Ostalb können sich auf ein packendes Derby freuen. In der dritten Runde des WFV–Pokals trifft Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen an diesem Dienstag auf Oberligist 1. FC Normannia Gmünd. Anstoß in der Dorfmerkinger Röser Arena ist um 17.30 Uhr.

Normannia hat bereits zwei Liga–Spiele absolviert

Gleich zwei Pflichtspiele stehen in dieser Woche für die Sportfreunde Dorfmerkingen an. Erst das WFV–Pokalspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd und am Samstag die Partie beim SV Fellbach (Spielbeginn 15 Uhr). Auch für die Verbandsligisten startet nun die neue Saison. Die Normannia ist dagegen schon voll im Pflichtspielrhythmus, denn die Saison startete zwei Wochen vorher. Dorfmerkingens Trainer Stefan Schill sieht allerdings keinen Nachteil darin, dass die Normannia bereits zwei Oberliga–Spiele bestritten hat. „Natürlich haben sie durch die beiden Siege Selbstvertrauen tanken können, dazu sind sie in einem gewissen Rhythmus. Ich denke aber nicht, dass das eine Rolle spielen wird. Wir waren am vergangenen Samstag gegen Geislingen auch im Einsatz.“

Der Underdog kann auch für eine Überraschung sorgen

Wie Schill berichtet, habe sich die Normannia stark entwickelt: „Sie haben Spieler im Kader, die schon höherklassig gespielt haben. Mit Tim Grupp, Yannick Ellermann, Tobias Rösler, Alexander Aschauer und Marvin Gnaase haben sie eine gute Säule. In den vergangenen Jahren konnten sie sich schon gut einspielen. Da wartet ein richtiges Pfund auf uns“, so Stefan Schill. Als Oberligist gehe die Normannia laut Stefan Schill als klarer Favorit in diese Partie. „Aber das ist ja das Schöne am Pokal: Der Underdog kann auch für eine Überraschung sorgen. So wollen wir auch ins Spiel gehen. Defensiv müssen wir sehr gut stehen. Das wird wichtig sein. Vorne haben wir torgefährliche Spieler und können immer zuschlagen“, berichtet Schill.

Zlatko Blaskic: „Dorfmerkingen ist gegen uns immer voll motiviert“

Dorfmerkingens Gegner ist perfekt in die Oberliga–Saison gestartet. Die Normannia hat beide Spiele mit 1:0 gewonnen (in Reutlingen und gegen Holzhausen). So schätzt Trainer Zlatko Blaskic die Sportfreunde ein: „Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, der sehr viel Qualität in seinen Reihen hat. Die Schwere der Aufgabe ist uns durchaus bewusst, vor allem, weil die Dorfmerkinger gegen uns immer sehr motiviert sind.“

Zahlreiche Ausfälle auf beiden Seiten

Personell können beide Mannschaften nicht aus dem Vollen schöpfen: Aufseiten der Sportfreunde fallen Kapitän Marc Gallego, Benjamin Walter, Deniz Bihr, Tim Eichhorn und Fabian Adler sicher aus. Noah Feil ist krank, noch ist unklar ob er zum Einsatz kommen wird. Ebenso steht ein Fragezeichen hinter Onur Mutlu. „Die, die fit sind werden alles reinwerfen — und dann schauen wir, was dabei herauskommt“, so Dorfmerkingens Trainer. Bei den Gmündern stehen weiterhin Luca Molinari, Dogukan Dogan, Calvin Körner und Jermain Ibrahim nicht zur Verfügung. Ansonsten wird Blaskic versuchen, denjenigen Akteuren Spielzeiten zu gewähren, die bislang noch nicht so zum Zuge gekommen sind. „Trotzdem werden wir natürlich die Möglichkeit haben, eine Runde weiterzukommen, selbst wenn wir einigen Spielern zusätzliche Spielzeit ermöglichen werden“, sagt Blaskic.

Im bislang letzten Aufeinandertreffen siegte die Normannia mit 1:0 in Dorfmerkingen.