Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat einen perfekten Start ins Jahr 2024 hingelegt.

In den ersten drei Liga-Spielen gab es drei Siege. Die Mannschaft von Patrick Faber gewann zum Auftakt mit 2:0 beim TSV Berg, dann folgte ein 2:1 gegen den SSV Ehingen-Süd und schließlich der 1:0-Sieg bei den Sportfreunden Dorfmerkingen. In der Hinrunde holte die TSG in diesen Spielen keinen einzigen Zähler. Trainer Patrick Faber erklärt, was die TSG nun so stark macht. „Die Jungs sind viel besser in Form und haben entsprechend mehr Selbstvertrauen. Als gesamte Mannschaft sind wir nun viel stabiler. Das ist gerade so ein wenig das Rezept, weshalb wir so erfolgreich sind.“

Überragende Torhüterleistung

Dass die TSG erstmals überhaupt in der Verbandsliga in Dorfmerkingen als Sieger vom Platz gehen dürfte, lag auch an der überragenden Leistung von Torhüter Joshua Barth. Als der Abpfiff ertönte, stürmten alle Ersatzspieler und auch Trainer Patrick Faber umgehend auf ihn zu. „Es war ein erwartet schweres Spiel hier auf dem Härtsfeld. Wir haben aber super dagegengehalten. In der ersten Halbzeit mussten wir ein bisschen reinkommen. In der Halbzeit haben wir uns gesammelt und die richtigen Worte gefunden. Wir haben die Chance eiskalt genutzt und so kam es schließlich zum 1:0-Sieg“, freut sich Joshua Barth.

SfD-Offensive verzweifelt am Schlussmann

Wie der Schlussmann ergänzt, sei man gerade mental sehr stark. „Wir wissen was wir können und vertrauen uns gegenseitig. Jeder weiß, dass der Nebenmann auf dem Platz alles gibt. Das macht uns gerade so stark. Vorne brauchen wir nicht viele Möglichkeiten und hinten stehen wir stabil.“ Speziell in der ersten Halbzeit brachte Joshua Barth die Dorfmerkinger Offensive zur Verzweiflung. Daniel Nietzer scheiterte insgesamt dreimal am Torhüter. Kurz vor dem Ende blieb Joshua Barth auch im Eins-gegen-Eins gegen den Eingewechselten Fabian Ehrmann der Sieger. Von TSG-Vorstand Achim Pfeifer gab es deshalb ein extra Lob: „Joshua Barth war der Mann des Spiels und es war Wahnsinn, was er gehalten hat.“

Dino Nuhanovic ist eiskalt vor dem Tor

In der 69. Spielminute präsentierte sich die TSG-Offensive dann eiskalt vor dem Tor. Der eingewechselte Oliver Rieger bediente den ebenfalls eingewechselten Benjamin Schiele. Die Hereingabe verwertete Dino Nuhanovic spektakulär zur 1:0-Führung. „Dino Nuhanovic nahm den Ball am Sechzehner richtig gut an und der flog links oben in den Winkel. Es war bitter für uns, aber wir müssen weitermachen“, so SfD-Torhüter Christopher Junker. In der hektischen Schlussphase, in der es viele Unterbrechungen und sogar eine Rudelbildung gab, warf Dorfmerkingen alles nach vorne. Doch ein Treffer sollte schließlich nicht mehr gelingen. Es blieb beim bitteren 0:1 aus Sicht der Sportfreunde.

TSG belegt Rang sechs, Dorfmerkingen ist Siebter

Durch den Sieg ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nun erstmals in dieser Saison an den Sportfreunden in der Verbandsliga-Tabelle vorbeigezogen. Die TSG belegt mit 28 Punkten den sechsten Platz, die Sportfreunde sind mit 27 Punkten Siebter. Die TSG ist am kommenden Samstag in Tübingen gefordert und möchte zum neunten Mal in Serie unbesiegt bleiben. Die Sportfreunde Dorfmerkingen treten ebenfalls auswärts an, es geht zu Türk Spor Neckarsulm.