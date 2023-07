Acht–Tore–Spektakel in Dorfmerkingen

Bezirksligist Sportfreunde Dorfmerkingen II hat nach großem Kampf in der ersten Runde des WFV–Pokals mit 3:5 nach Verlängerung gegen Verbandsligist TSV Oberensingen verloren. Die große Überraschung war zum Greifen nahe, doch Latte und Pfosten kurz vor dem Ende hatten letztlich etwas dagegen.

Der perfekte Start

Die Sportfreunde II starteten perfekt in die Partie und gingen bereits in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Stürmer Simon Michel wurde steil geschickt. Er lief allein auf Torhüter David Holzwarth zu, umkurvte diesen und traf zum 1:0. Entsprechend groß war der Jubel. Im weiteren Verlauf war Dorfmerkingen gut in der Partie. Ein Unterschied von zwei Ligen war nicht zu erkennen, im Gegenteil. Die Hausherren hatten die besseren Offensiv–Aktionen. In der 31. Minute kam dann auch Oberensingen erstmals gefährlich vor das Tor. Ammar Memic schoss den Ball im Sechzehner knapp am Kasten von SfD–Torhüter Timo Hirschmann vorbei.

Dorfmerkingen II erhöht auf 2:0

Zwei Minuten später durfte Dorfmerkingen dann erneut jubeln. Simon Michel setzte Torhüter David Holzwarth frühzeitig unter Druck und konnte ihm den Ball wegspitzeln. Das Leder landete bei Gui Guimaraes und dieser traf aus rund 20 Metern ins leere Tor zum 2:0. Zu diesem Zeitpunkt war klar: Der TSV Oberensingen ist heute zu knacken und die Reise im Pokal muss nicht in der ersten Runde zu Ende gehen. Wer weiß, wie diese Partie ausgegangen wäre, wenn Oberensingen in der 38. Minute nicht einen Elfmeter bekommen hätte. Diesen verwandelte Patrick Werner — und so stand es nur noch 1:2 aus Sicht von Oberensingen. Vier Minuten später wäre fast der Ausgleich gefallen. Der Abschluss von Luca Lennerth ging haarscharf am Tor vorbei.

Oberensingen gleicht noch vor der Pause aus

Nur wenige Sekunden später fiel dann doch der Ausgleich. Patrick Werner traf per Kopfball zum 2:2. Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Die Zuschauer in der Röser Arena kamen im ersten Durchgang voll auf ihre Kosten. In Hälfte zwei baute Oberensingen viel Druck auf und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der dritte Treffer fallen sollte. Doch auf diesen Treffer mussten die Gäste erstmal lange warten, da Dorfmerkingen leidenschaftlich dagegenhielt. Ab der 70. Minute kam die Mannschaft von Trainer Thomas Lieb aber wieder besser ins Spiel — und gleichzeitig wurde sie mutiger. In Minute 73 verpasste Dominik Schuster das 3:2 für Dorfmerkingen. Der Kopfball ging knapp vorbei.

Die Hausherren jubeln erneut

13 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gingen die Sportfreunde erneut in Führung. Simon Michel zog im Strafraum ab und traf ins lange Eck zum 3:2. Torhüter David Holzwarth war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, allerdings konnte er den dritten Gegentreffer nicht verhindern. Lediglich drei Minuten später hatte Dominik Fischer alles klarmachen können, allerdings knallte sein Abschluss an den Pfosten. Die Uhr tickte und tickte nun gegen Oberensingen. Es lief bereits die 87. Spielminute als der Verbandsligist einen weiteren Angriff startete. Die Aktion schien eigentlich bereits bereinigt, doch die Dorfmerkinger klärten nicht gut genug. Yannik Kögler zog ab erzielte das 3:3, sehr zum Ärger der Dorfmerkinger. Einen Höhepunkt sollte es in der regulären Spielzeit noch geben. In der Nachspielzeit gab es nochmals einen Freistoß für Dorfmerkingen in aussichtsreicher Position. Gui Guimaraes nahm sich der Sache an — und traf letztlich nur die Latte. Ein großes Raunen ging durch die Röser Arena und Oberensingen kam mit einem blauen Auge davon. Es ging in die Verlängerung. Egal wie diese Partie aus Sicht der Sportfreunde enden sollte, in den ersten 94 Minuten legten sie viel Leidenschaft an den Tag und stellten den Favorit vor die allergrößten Schwierigkeiten. In der Verlängerung präsentierte sich Oberensingen letztlich als die etwas abgezocktere Mannschaft. In der 100. Minute erzielte Yannik Kögler sein zweites Tor. Dorfmerkingen probierte zwar alles um zum Ausgleich zu kommen, doch der Verbandsligist sollte nochmals treffen. In der 109. Minute machte Lennart Zaglauer alles klar.

Thomas Lieb ist stolz auf seine Mannschaft

Am Ende musste sich Dorfmerkingen mit 3:5 geschlagen geben. Trainer Thomas Lieb war dennoch sehr stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben den Spielplan zu 100 Prozent umgesetzt. Es war klar, dass wir über Konter kommen müssen. Wir mussten kompakt sein im Verteidigen, immer wieder Anlaufen und auch leiden können. Das haben wir komplett umgesetzt. In ein paar Situationen waren wir leider nicht clever genug, da ist der Verbandsligist doch abgezockter. Aber aus solchen Spielen lernt man auch. Nichtsdestotrotz war es eine überragende Leistung.“

SfD: Hirschmann - Kaschek, Winkler, Sauer, J. Knaus (84. Amon), Michel (82. Wieser), Fischer (105. Rupp), Guimaraes, Sapper, Y. Knaus (68. Schuster), Okupniak (86. Kalweit)