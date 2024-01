Der Tabellenfünfte ist zurück in der Vorbereitung auf die restliche Saison in der Fußball-Verbandsliga. Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen um ihren Trainer Stefan Schill haben an diesem Montagabend bei Nieselregen das Training wieder aufgenommen.

„Wir haben einen sehr anspruchsvollen Auftakt“, blickt SfD-Akteur Maximilian Eiselt schon einmal voraus. Es warten der Spitzenreiter Fellbach (2. März, 14 Uhr in der Röser Arena) und der Tabellenneunte Oberensingen. Danach wartet dann schon das Ostalb-Derby gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. „Das immer brisant.“ Dazu kommt nach ein Nachholspiel. Im März gehe es eben gleich „gut los“. Daher gehe es jetzt eben vor allen Dingen darum, „gesund“ durch die Vorbereitung zu kommen. „Bei schwierigen Platzbedingungen“, wie Eiselt anmerkt. Das erste Testspiel absolvierten die Sportfreunde bereits an diesem Mittwoch bei der TSG Schnaitheim (2:2). Es folgen unter anderem Duelle gegen Stödtlen/Tannhausen (6. Februar), Geislingen (14. Februar) und das Derby gegen Waldhausen (20. Februar).