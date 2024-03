Autofahrer findet Einschusslöcher an seinem Fahrzeug

Kurz vor 14 Uhr hat sich am Dienstag ein Anrufer bei der Heidenheimer Polizei gemeldet und erzählt, dass in Nattheim auf sein Fahrzeug geschossen worden sei.

Nach den Schüssen fuhr er mit seinem Audi in Richtung Schnaitheim. Dort stellte er an seinem Fahrzeug mutmaßlich Einschusslöcher fest. Die Polizei rückte mit starken Kräften aus und leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, die derzeit noch unklar sind, dauern an.