Nachdenken über eine Zeitenwende

Beim gut besuchten Dämmerschoppen der Kolpingsfamilie Ellwangen ging OB Dambacher nach Halbzeit seiner Amtszeit auf die vielfältigen Aufgaben und damit zusammenhängende Herausforderungen für die Stadt Ellwangen ein. Der sich schon lang abzeichnende demographische Wandel wird jetzt im Sozialbereich, in der Wirtschaft, bei der Bildung und in der Verwaltung schmerzlich wirksam. Zum Beispiel werden in den nächsten 7 Jahren ein Drittel der aktuell 600 städtischen Mitarbeiter in Rente gehen. In der EATA, die teilweise fertiggestellt ist, werden bald bis zu 200 junge Menschen aus dem Ausland leben und lernen können und das sicherlich auch zum Nutzen unserer Region. Trotz sich verschlechternder Rahmenbedingungen durch den Ukrainekrieg, den weltweiten Klimawandel und der Energieknappheit mit drohendem Einbruch des Wirtschaftswachstums sah der OB die Stadt mit ihren Betrieben für die Zukunft gut aufgestellt. Hinsichtlich der schwierigen Wohnraumsituation, die auch im Zusammenhang mit Migration und Ukrainekrieg zu sehen sei, soll die Umsetzung der Konversion mit neuem Wohnraum für 2.000 Menschen eine Verbesserung bringen. Vertraglich läuft die LEA Ende 2025 aus. Bis 2026 wird dann der erste Teilbereich der ursprünglichen Kaserne baureif sein. Mit der Landesgartenschau soll auch die Innenstadt und die touristische Vermarktung gestärkt werden. Ein zusätzlicher Baustein hierzu ist das Projekt „Stadt. Neu. Erleben“. Weitere Themen waren die zukünftige Kliniklandschaft des Ostalbkreises, der öffentliche Nahverkehr und die Umbruchsituation im Zusammenhang mit der Landesgartenschau. Dambacher zeigte dabei sachkundig und in nachvollziehbarer Argumentation seine Position auf. In der anschließenden inhaltlich regen Diskussion kamen auch die Grenzen der städtischen Handlungsfähigkeit in einem föderalistischen Staat zur Sprache. Den Abend beschloss er mit Zusage zu einen weiteren Kolping ‐ Dämmerschoppen und mit der Werbung für eine ehrenamtliche Mitwirkung bei der Landesgartenschau.

