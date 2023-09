Ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil hat am Mittwochnachmittag auf der B29 zwischen Böbingen und Mögglingen einen folgenschweren Unfall ausgelöst. Gegen 16.45 Uhr überfuhr ein 75–Jähriger, der von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen unterwegs war, zunächst mit seinem Auto das Metallteil. Ein Reifen platzte, so dass der 75–Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Dort prallte der Pkw zunächst gegen eine Ampel. Durch die Kollision schleuderte er dann gegen die Stahlschutzplanke. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.