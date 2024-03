Mitgliederversammlung Sportverein Pommertsweiler e.V.

Die 1. Vorsitzende Theresia Balle berichtet bei der Jahreshauptversammlung in der Hammerschmiede, nach vielen Einschränkungen in den letzten Jahren, über ein normales uns ereignisreiches Jahr 2023.

Der Engpass an Kapazitäten im Übungsbetrieb im Vorschulbereich konnte dank einer weiteren Gruppe behoben werden. Auch die jährlichen Veranstaltungen wie das Sommerfest, das Rübengoischterfeschdle oder die Nikolausfeier waren für den SVP im Jahr 2023 wieder ein voller Erfolg. Mit weiteren Aktionen wie z.B. Wanderungen im Rahmen von SVP-Aktiv unterwegs oder verschiedenen Radtouren wurden die Mitglieder weiterhin zur Bewegung und Spaß an der Bewegung motiviert.

Theresia Balle bedankte sich bei den Übungsleitern, dem Vorstands- und Beiratsteam und bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für die gute und verantwortungsvolle Arbeit, die sie 2023 geleistet haben.

Schriftführerin Julia Eberhard informierte über die einzelnen Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Kassierer Philipp Horlacher berichtete von einem positiven Kassenabschluss und freute sich über die steigenden Mitgliederzahlen. Ortsvorsteher Egon Ocker überbrachte Grußworte und führte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte, durch.

Für ehrenamtliches Engagement im Sportverein verlieh Turngauvorsitzender Bernhard Elser die Gauehrennadel in Bronze an Sarah Häußer. Die DTB Ehrennadel in Bronze erhielten Edith Schiele Julia Wengert, Ivette Harbich und Alexandra Schmid.

Abschließend gab die 2. Vorsitzende Bianca Starz einen kurzen Überblick über die geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen im Jahr 2024.