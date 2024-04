Mitgliederversammlung im Jubiläumsjahr

Im Vereinsheim der Chorvereinigung Sängerkranz Hofherrnweiler konnte Vorsitzender Bruno Dolderer 75 der 216 Mitglieder begrüßen. Der Verein feiert in diesem Jahr den 100. Geburtstag. Er freue sich über die hohe Besucherzahl. Der Gemischte Chor unter der Leitung von Karin und Gerhard Ott präsentierte sich mit zwei Liedern. Mit dem Lied „Die Rose“ wurde der neun verstorbenen Mitglieder gedacht.

Die Gesangs- und Gitarrengruppe unter Leitung von Walter Belge überbrachte musikalische Grüße mit zwei Liedern.

Es folgten die Berichte: Vorsitzender Dolderer stellte voller Stolz fest, dass sich bei den Mitgliederzahlen eine erfreuliche Entwicklung zeige und der Chor sich weiterentwickle. Ziel müsse sein, die drei Gesangsgruppen des Vereins noch mehr zusammenzuführen.

Schriftführerin Doris Böttcher berichtete über die Vereinsveranstaltungen im Jahr 2023.

Sängervorstand Erwin Motzke zeigte die aktuelle Lage auf, man sei in der glücklichen Lage, drei Chöre aufweisen zu können. Neue Sänger seien jederzeit willkommen. Auch der Let´s -Rock-Chor habe sich gut integriert und es sei wichtig, zukünftig gemeinsame Aktionen zu planen.

Die Chorleiter Karin und Gerhard Ott hoben besonders die kürzliche 100-Jahr-Feier hervor. Sie freuen sich darüber, an dieser Feier mitwirken zu können. Das von ihnen verfasste Lied „Hymnus“ war eine Welturaufführung. Der Let´s-Rock-Chor sei erstmals auf einer Konzertbühne gestanden und das gemeinsam mit dem Gemischten Chor gesungene Lied „Ich war noch niemals in New York“ mit immerhin 80 Sängern sei beeindruckend gewesen.

Wilfried Götting sprach für die Gesangs- und Gitarrengruppe. Die Gruppe habe sich wieder gefestigt und umfasse nun 14 Mitglieder. Sie habe etliche Auftritte absolviert und könne in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum feiern. Auch hier sind neue Mitglieder jederzeit willkommen.

Hubert Schwenk gab den Kassenbericht ab.

Auf Antrag von Siegfried Staiger wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet.

Die Wahlen leitete die 2. Vorsitzende Brigitte Schwenk. Für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Bruno Dolderer, Sängervorstand Erwin Motzke, Irene Kamberger als Vertreterin der Frauen, Siegfried Staiger als Rechnungsprüfer, Schriftführerin Doris Böttcher, Jessica Enzinger als Vertreterin der Fördernden Mitglieder. Neu in den Vorstand wurde Helmut Heier als Vertreter des Let's Rock Chores gewählt.