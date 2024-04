Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Aalen

Im letzten Jahr gab es erneut ein reges Vereinsleben in der Kolpingsfamilie Aalen. Dies wurde in den Berichten bei der Mitgliederversammlung deutlich. So konnten wieder etliche Veranstaltungen, die teilweise gut besucht waren, statt-finden. Martin Joklitschke wurde als 1. Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Darüber hinaus konnten drei Mitglieder für eine Tätigkeit in der Vorstandschaft gewonnen werden. Der Betrieb der Kolpinghütte konnte wieder von April bis Oktober erfolgen, die Mitgliederzahl hat sich leicht verringert.

In seinem Bericht konnte der 1. Vorsitzende Martin Joklitschke, über die Teilnahme an über 40 offiziellen Terminen. „Ich denke, wir können zufrieden und dankbar auf das vergangene Jahr zurückblicken. Ich möchte die Kolpinggemeinschaft im Zeitalter der vielen Krisen nicht missen“, so Joklitschke zum Ende seines Berichts. Schriftführer Klaus Wagner stellt in seinem Bericht fest, dass sich die Mitgliederzahl leicht auf 127 verringert hat.

Für die Kolpinghütte Albuch sprach Lilo Ackermann und zeigte sich erfreut, dass der Hüttenbetrieb wieder von April bis Oktober durchgeführt werden konnte. In dieser Zeit gab es 24 reguläre Bewirtschaftungen sowie 26 Sonderbewirtschaftungen.

Susanne Joklitschke, konnte von zehn Treffen im vergangenen Jahr berichten. So standen Wanderungen, ein Ausflug in dieWilhelma, Besichtigungen und gemütliches Beisammensein, aber auch religiöse Veranstaltungen, auf dem Programm.

Kassierer Franz Heindl konnte auf eine solide Kassenlage verweisen. Kassenprüfer Albert Winkler bescheinigte ihm eine ordnungsgemäße und korrekte Kassenführung. Auf seinen Antrag hin wurde Franz Heindl einstimmig entlastet. Die Entlastung des Vorstands erfolgte auf Antrag von Willi Merz ebenfalls einstimmig.

Bei den Neuwahlen wurde der 1. Vorsitzende Martin Joklitschke in seinem Amt be-tätigt. Neu in die Vorstandschaft wurden Angelika Barthelmeß, Fabian und Susanne Joklitschke gewählt. In ihren Ämtern wurden auch die Kassenprüfer Albert Winkler und Eberhard Fischer bestätigt.

Nicht mehr in der Vorstandschaft ist Martin Wagner. Er wurde nach 43 jähriger Tätigkeit in der Vorstandschaft von Martin Joklitschke mit herzlichen Worten verabschiedet.

Die Geistliche Leiterin, Pastoralreferentin Karin Fritscher, verabschiedete die Teilnehmer mit einem Segensgruß und guten Wünschen für die bevorstehende Osterzeit.