Mit neuem Wind in das Jubiläumsjahr

Der Musikverein Dalkingen hat sein Jubiläumsjahr feierlich mit seinem Frühjahrskonzert im eigenen Stadl unter dem Motto „70 Jahre MVD - Unsere Reise“ eingeläutet. Neben dem Jubiläum gab es auch noch die Premiere der beiden Dirigenten zu feiern. Markus Deis hatte im letzten Jahr die musikalische Leitung der Hauptkapelle übernommen. Für die Limesjugendkapelle unter der Leitung von Steffen Kurz, war es der erste Auftritt beim Konzert in Dalkingen.

Den Auftakt gestalteten sie dabei mit dem Konzertstück „Leuchtfeuer“. Mit Stücken wie „The greatest showman“, „Koyo“ und „Don‘t stop believing“ bewiesen die Jugendlichen ihr weiteres Können.

Mit „AllgäuLand“ startete die Hauptkapelle die musikalische Reise für diesen Abend. Nach dem fulminanten Marsch entführten die Flügelhörner mit der Popballade „My Dream“ die Konzertbesucher in Traumwelten. Mit „Hindenburg“ und „Unsere Reise“ von den Fäaschtbänkler verabschiedeten sich die Musiker in die Pause.

Eine schöne Tradition ist die Ehrung verdienter aktiver und passiver Musiker im Rahmen des Konzertes.Vom Blasmusikverband nahm die Ehrungen Hubert Rettenmaier vor, für den Verein überreichte der Vorsitzende Matthias Jäckl zusammen mit Stellvertreter Stefan Wanner Urkunden und Ehrennadeln.

Ein besondere Ehrung stand jedoch außer der Reihe an. Karl Beerhalter hatte im Februar nach 22 Jahren seine Vorstandstätigkeit niedergelegt und wurde nun im Rahmen des Konzertes zum Ehrenvorstand des MVDs ernannt. Charly, wie er in Dalkingen besser bekannt ist, ist nun seit über 45 Jahren aktiver Musiker, davon war er 40 Jahre im Ausschuss und 22 Jahre als erster Vorsitzender tätig. Was er alles beim MVD bewirkt hatte, war in den diversen Lobreden zu hören. Auch seine Vereinskollegen bedankten sich für sein Wirken, so erhielt er als Geschenk ein Blasmusikfestival in Köln. Ein besonderes Highlight war das Stück „Böhmische Liebe“, bei welchem der Text eigens auf den ehemaligen Vorstand umgedichtet worden war.

Als nach den Ehrungen und der Pause wieder mit Musik gestartet wurde, versetzten die 70 Musiker den Stadl in die 80iger zurück. Mit „Home (Ein schönes Fleckchen Erde)“ ging es mit traditioneller Blasmusik weiter, die auch im Anschluss bei „Wir sind Wir“ und „Genieß‘ dein Leben jeden Tag“ wieder zu hören war, mit denen sich der MVD an diesem Abend verabschiedete.