MAMMA MIA - ein toller Auftakt zum Hüttlinger KULTURA 2024

Vor jeweils über 600 begeisterten Zuschauern im restlos ausverkauften Bürgersaal, wuchsen die Akteure auf der Bühne über sich hinaus. Sicherlich 4 Generationen im Saal ließen sich von den zeitlosen Hits von ABBA anstecken.

ABBA ist eben zeitlos und trifft jede Generation ins Herz. Die junge Sophie lädt, ohne das Wissen Ihrer Mutter Donna zu ihrer bevorstehenden Hochzeit mit Sky (Nick Rathgeb), 3 mögliche biologische Väter auf die idyllische griechische Insel ein, auf der sie mit ihrer Mutter wohnt. Eine herrlich, erfrischend inszenierte Liebesgeschichte mit Witz und hoher musikalischen Qualität, wurde auf die Hüttlinger Bühne gezaubert.

Ein tolles, liebevoll gestaltetes Bühnenbild, das eine Urlauber-Herberge auf einem idyllischen Eiland zeigte, umrahmte die Aufführung ideal. Die außergewöhnliche gesangliche und schauspielerische Leistung aller Akteure war bemerkenswert. Und alle stammen aus dem aktiven Bereich der „Chorfreunde“.

Hier sind Nele Kalka, Carolin Eiberger, Finja Forster, Laura Rettenmaier und Marlene Rettenmaier zu erwähnen, die die Freundinnen von Sophie spielten und mit ihren tollen Stimmen zu gefallen wussten.

Unbeschreiblich die Stimmen aller, die die Lieder als Solist oder in der Gruppe vortrugen. Vielen Besuchern standen bei den Solo-Darbietungen von Donna (Sarah Krach) mit „The Winner takes it all“ und Sophie (Minna Rettenmaier) mit z.B. „I have a dream“, die Tränen der Rührung in den Augen. Zu den weiteren Hauptrollen gesellten sich u.a. die stimmgewaltige Geli Bittner und Rosalie Seibold in den Rollen von Rosie und Tanya dazu. („Take a chance on me“ und „Dancing Queen“) Am Ende durfte das „Bretterwanzen“- Urgestein Viktor Rettenmaier Junior noch als Pfarrer ganz überraschend das Liebespaar Donna und Sam trauen. Komplettiert wurde das Ensemble durch „Barkeeper“ Markus Ehrensberger.

Mit Thomas Rettenmaier, Micha Kling und Sigi Kronwald waren die „vermeintlichen Väter“ als Sam, Harry und Bill zudem glänzend besetzt. Am Ende dieser kurzweiligen Show, hielt es den Saal nicht mehr auf den Stühlen. Die Band um Pianist und Arrangeur Siggi Liebl kam aus Heilbronn. Die Leitung hatte Roswitha Maul. In seiner Abschlussrede verwies Thomas Rettenmaier noch auf das lustige Theaterstück „Die Muffigel“ der „Bretterwanzen“, das am 30.11. und 01.12. diesen Jahres auch im Bürgersaal stattfinden wird. Man kann sich darauf freuen.