Macs Holding GmbH unterstützt Neubau der KBS

Die MACS HOLDING GmbH spendete in der vergangenen Woche eine Summe von 2000 Euro an die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört und unterstützt damit den Bau des neuen Schul- und Werkstattgebäudes, das den Anforderungen für eine gelingende berufliche Bildung in der Berufsschulstufe der KBS gerecht wird. Das Familienunternehmen mit Standort in Feuchtwangen vereint innovative Tochterunternehmen, darunter vor allem Handwerksbetriebe in der Region, unter einem Dach. Im Auftrag des Unternehmens übergaben am Dienstag, 27.02.24 drei Mitarbeitende den Spendenscheck und nahmen sich Zeit für einen Baustellenbesuch und die Besichtigung des gesamten Schulcampus der KBS in Wört.

„Wir sind begeistert, wie Schülerinnen und Schüler hier individuell und im eigenen Tempo lernen können und freuen uns einen Beitrag zu einem zeitgemäßen Lernumfeld leisten zu können. Uns ist es wichtig, dass unsere Spenden in Einrichtungen der Region fließen und vor Ort helfen“, so Frau Yvonne Ellinger-Steinfurt, Personalleitung, die sichtlich fasziniert vom Schulalltag an der KBS war. Der Neubau wird Unterrichtsräume sowie spezialisierte Werkstätten wie eine Holzwerkstatt und Räume für Kunst und Metallarbeiten beinhalten. Zudem sind Räume für kreative Aktivitäten wie ein Tonraum, ein Kunst- und Kreativraum und Musikraum geplant.

Die Geschäftsführung und Schulleitung der KBS bedankte sich für die Spende. „Trotz Bau- und Förderzusage müssen wir natürlich erhebliche Eigenmittel einbringen und sind für jede Unterstützung dankbar“, so Ron Geyer, Geschäftsführer der RSW-OWH, Träger der KBS. Für weitere Informationen über Spendenaktionen und Möglichkeiten zur Unterstützung des Schul- und Werkstattneubaus steht Herr Geyer über die E-Mail Adresse [email protected] gerne zur Verfügung.