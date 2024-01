Eines vorab: Am neunten Tag ist Heinz Hoenig immer noch da - und er zählt mittlerweile innerhalb der Gemeinschaft von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu den Lieblingsteilnehmern, das kann man festhalten.

„Diktator“ Felix wird zu „Tröster“ Felix

Eigentlich können wir auch gleich mit ihm starten. Zwar macht der 72-Jährige nicht allzu viel für die Unterhaltung, der Gruppe aber scheint er gut zu tun. Dadurch, dass sich alle etwas um ihn kümmern, schweißt es den Großteil der Gruppe zusammen, bis auf Kim Virginia natürlich, die bekommt von alledem natürlich nichts mit. Im Dschungeltelefon sagte Heinz, nicht ohne Stolz, dass er sich freue, noch da zu sein. Er werden durchziehen, so lange er dürfe. Einziger Wermutstropfen: Seine Anni und die Kinder, die er auf einem Kissen verwegit hat, vermisst er ziemlich stark. „Diktator“ Felix zeigt sich vom weinenden Heinz und den Worten, die dieser in Bezug auf seine Familie findet, tief beeindruckt undtröstet ihn. Tatsächlich sind dies überhaupt keine Fremdschäm-Szenen, wie sonst immer, wenn jemand weint.

Respekt für Odonkor? Auf jeden Fall, aber der muss jetzt trotzdem weg

Von David Odonkor wissen wir bislang eigentlich nur, dass er sehr auf Regeln steht und dass er sich innerhalb des Camps möglichst viel Harmonie wünsche. Tatsächlich zeigt die RTL-Redaktion zu Beginn des Tags, wie Odonkor sich bewegt. Es geht um den Nachtwache-Wechsel. Kim und Tim müssen übernehmen und haben bereits Angst vor David, der sich über die nächtlichen Gespräche der beiden ärgert, weil sie ihn vom Schlaf abhalten. Was ist Kims Lösung? Der muss weg, der möchte ohnehin viel zu viel Harmonie. Das verkraftet die chronische Zankboje natürlich überhaupt nicht. Aber: Respekt hat sich David offensichtlich mit seiner Art verschafft.

Es geht nicht um die Sterne, sondern um die Sendezeit

Für den ihr innewohnenden Charme, der überall gleichermaßen anzukommen scheint, hat sie natürlich wieder die Quittung bekommen: Dschungelprüfung. Diesmal aber alleine, was die Erwartungen der Mitcamper nicht gerade in die Höhe hat schnellen lassen. „Ich habe keine Erwartungen, rechne mit einem Abbruch.“ Und Leyla, Kims neue beste Freundin (Ironie aus), glaubt ohenhin nicht daran, dass Kim das auch nur in irgendeiner Weise kümmert, wie viele Sterne sie mit ins Camp bringt. Hier gehe es einzig um Sendezeit. Ich sagte es schon einmal: die Währung der Influencer, oder wie die sich heutzutage noch so nennen.

Kim Virginia geht ein Licht auf

Tatsächlich scheint Kim Virginia am neunten Tag, kurz vor ihrer bereits fünften Prüfung, begriffen zu haben, warum sie die Zuschauerinnen und Zuschauer so häufig wählen. „Irgendwie unsympathisch“ scheint das Publikum sie zu finden - Okay Kim, und jetzt nimmst Du mal schnell jegliche Diplomatie aus dieser Aussage heraus, streichst das Wort „irgendwie“ und dann kommst Du der Sache deutlich näher. „Unsympathisch“ ist total untertrieben.

News am Samstagabend: Kim übersteht die Prüfung

Also, ab zur Prüfung. In eine riesige Plastikschlange ging es unter die Erde, in der dann ganz viele echte Schlangen noch zu Gast waren. Und wenn man sich das Quieken und Stöhnen einmal weggedacht hat, dann muss man ganz objektiv feststellen, dass sie es gar nicht so schlecht gemacht hat. Tatsächlich hat sie sieben Sterne gesammelt - damit hat sie jeden im Camp überrascht. Lustig war dann das Zwischen-Interview: Kim wolle einen Neuanfang, mit den Campern, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Dass das ausgerechnet am ersten Rauswurf-Tag stattfindet, ist garantiert nur Zufall gewesen.

Tik-Tok-Dance gefällt nur Heinz richtig gut

Lucy, Sarah und Tim haben sich vor lauter Langeweile am Weiher einen Tik-Tok-Dance einstudiert, den sie am Ende dann im Camp vorgeführt haben. Heinz hat das gefallen, er applaudierte - und Tim hatte im Vorfeld extra darauf geachtet, dass man Moves macht, die Heinz auch mitmachen könnte. Felix fand es eher semi, aber Felix scheint meistens alles semi zu finden.

Outing per Fax

Während einer gegenseitigen Massage mit Sarah Kern bekam dann David mit, dass Lucy Diakovska auf Frauen steht und war plötzlich interessiert. Danach erzählte sie von ihrem Outing. Noch in den Neunzigern schickte sie ihrer Mutter ein Fax, indem sie ihr das schrieb. Die Mama, die noch in Bulgarien lebte, solle sie anrufen, wenn für sie alles okay sei. Drei Tage habe es bis zum Rückruf gedauert, dann war alles gut. Als sie mehr und mehr in den Medien auftauchte, sagte sie es dann ihrem Vater, auch der nahm das schließlich locker auf.

Sexualität war stets normal im engen Umfeld

Ohnehin sei ihre Sexualität nie ein Thema in ihrem direkten Umfeld gewesen, eher eine Selbstverständlichkeit. So sollte es doch auch sein. Im Dschungeltelefon bestätigte David schließlich, was viele längst munkeln: Einige Fußballer sind schwul, haben sich aber nicht geoutet, es gehe ihnen aber gut. „Jeder soll das tun, was er für sich für richtig hält.“ Da hat er Recht. In Bulgarien aber sei das in den Neunzigern schon eher ein Problem gewesen. Dadurch sei sie aber auch zum Vorbild für viele junge Mädchen und Frauen geworden.

Märchenstunde mit den Gebrüdern Fabio, Mike und Felix

Ganz ehrlich, bei der Passage der Show habe ich mich weggeschmissen. Die einzelnen Zitate habe ich unten auch nochmal zusammengetragen, göttlich. Mikes zu langer Kinnbart sorgte dafür, dass Fabio Querbezüge zu Märchen suchte. Er sehe aus, wie einer der Brüder vom Rotkäppchen. Häh? Was für Brüder vom Rotkäppchen. Mike wisdersprach, sagte, dass Rotkäppchen doch den vergifteten Apfel von der Hexe gegessen hatte, korrigierte sich dann aber schnell: „Ach ne, das war Dornröschen.“ Großartig. Fabio versuchte es szenisch. Da hätten doch alle immer „Roootkäppchen“ gerufen, „und die hat dann allen Pfannekuchen gemacht.“ Jau, jetzt haben wir es endlich. Wenn er sie da mal nicht mit Enie an de Meiklokjes verwechselt hat, die hat eine Backshow auf Sat.1, soweit ich weiß.

Leyla ist eher der Typ von Mike

Und nach dieser sensationellen Märchenstunde sind dann Leyla und Mike zu einer nächtlichen Aufgabe geschickt worden. Das passte Kim natürlich nicht in den Kram - und schon begannen wieder die Monologe. Es könne ja nichts passieren, denn sie sei ja gar nicht sein „type“ because she is cute und er steht eher auf „sexy“ also Frauen wie Kim. Wenn sie wüsste, dass Mike der cuten Leyla schon bei Ankunft an der Aufgabe sagte, dass sie mehr sein Typ sei als Kim. Worauf Leyla nur entgegnete, dass alles andere auch sehr seltsam gewesen wäre. Und bei den beiden haben ganz schön die Funken gesprüht. Es ging übrigens in der Aufgabe darum, tolle Dinge wie Bier, Kräuter oder ein Pizzastück zu retten. Letzteres war das einzige, was sie retten konnten - und das teilten sie sich gleich mal direkt vor Ort.

Sarah Kern muss wenig überraschend gehen

Zunächst dachte ich, dass vielleicht doch niemand ausziehen müsste, da Cora Schumacher bekanntlich freiwillig gegangen war. Doch, Pustekuchen! Die wenigsten Anrufe bekamen Anya Elsner und Sarah Kern. Letztere musste schließlich gehen. Enttäuscht, gepaart mit Unverständnis, aber doch gefasst, packte Sarah ihre Sachen. Anya dagegen weinte hemmungslos. Sind wir aber doch mal ehrlich: Für den Unterhaltungswert dieser Show ist der Kern-Abgang nicht der größte Verlust.

Diesmal musste ich auf einen Spruch von Sonja Zietlow zurückgreifen, weil ich ihn einfach zu lustig fand. Aber insgesamt iist diesmal echt viel zusammengekommen:

„Spätestens jetzt hat Heinz den Felix gern, doch Felix hat Jo Gerner.“ (Sonja Zietlow)

„Ich bin gar nicht auf die Welt gekommen, um den Mund zu halten.“ (Twenty4Tim)

„Das Handy macht einen wirklich kaputt, dass man das erst im Dschungel feststellt.“ (Anya)

„Hey Felix, Du kennst doch bestimmt Rotkäppchen mit ihren Brüdern.“ (Fabio)

„Rotkäppchen ist zur Hexe gegangen und hat nen vergifteten Apfel gegessen. Ach ne, das war nicht Rotkäppchen, das war Dornröschen.“ (Mike)

„Rotkäppchen und die sieben Brüder ist aber ein ganz neues Märchen.“ (Felix)

„Mainzelmännchen. Ich könnte Felix fragen, was das ist. Ich habe aber im Gefühl, dass das was Perverses ist.“ (Fabio)

„Ich bin mit Piraten groß geworden und ich sehe mich auch als Pirat.“ (Felix)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.