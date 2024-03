Liederkranz Unterrombach stolz auf Chorgruppen-Angebot

Rundum zufrieden und stolz konnte die Mitgliederversammlung des Liederkranzes Unterrombach mit den Berichten des Vorstandes Harald Traub und der ChorleiterInnen sowie der Schriftführerin Barbara Vogel-Göggerle sowohl betreffend des Vereinslebens als auch musikalisch auf das vergangene Vereinsjahr blicken.

Die herausragenden Veranstaltungen waren das Vereins-Chorkonzert „Töne von der Rolle“ in der Stadthalle Aalen, gar mit After Show-Party für die Mitwirkenden, und das Adventskonzert „All I want for Christmas“ im Hofladen Hermannsfeld.

Dem langjährigen, nun Ehren-Vorsitzenden Erwin Brenner war im Januar in einem schönen Festakt die silberne Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen worden. Dies mit dem Stammchor gesanglich umrahmen zu dürfen, sei sehr erhebend gewesen, hob Ulrike Roth in Ihrem Bericht für den Männer- und Frauenchor des LKU hervor. Es seien auch hier neue Sängerinnen gewonnen worden, man freue sich aber über jeglichen Zuwachs oder Interesse an Schnupperproben.

„Wir haben großartige Aufgaben großartig gemeistert, und das klingt auch bei uns Dirigenten immer noch nach“, geht aus den Ausführungen von Bernhard Schwarz zu TonART hervor. Man freue sich bereits, am 13. April beim Richtfest des neuen Bonhoeffer-Hauses nebenan passende Literatur zum Besten zu geben.

Im aktuellen Probenjahr werde - bis zu den nächsten Auftritten beim Herbstfest der Jg. Chöre beim LKU Unterschneidheim und dem Festival der Jg. Chöre des EJC in Nattheim - der Fokus wieder auf schönen, vollen, sicheren Chorklang liegen, der auch in kleineren Besetzungen und ohne Bandbegleitung funktioniere.

Der Jugendchor ConTAKT wird im Juni bei Eugen Jaekle-Chorverbandstag im Wissenschaftsmuseum Explorhino auftreten.

Man arbeite man daran, dem stetigen stimmlichen Umbruch durch personelle Veränderungen entgegenzuwirken. Man freue sich auch auf anstehenden Zuwachs aus dem Kinderchor.

Zum Liedergarten (3- 5 J.) von Kristin Schwarz und dem Neustart des Kinderchores von Ulrike Roth mit aktuell jeweils über 20 Kindern wird zumindest im Kinderchor zur adäquaten Betreuung eine zweite Gruppe anzudenken sei.

Für den finanziellen Mut bzgl. des Vereinskonzertes mit einer stabilen Finanzlage belohnt worden zu sein, weiß die Kassiererin Jessi Hahn zu berichten. Bei den Wahlen wurde Harald Traub als 1. Vorstand und Barbara Vogel-Göggerle als Schriftführerin bestätigt.