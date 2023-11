Leonhardiritt in Fremdingen

Am Sonntag, 5. November, fand in Fremdingen das Leonhardi-Fest statt, bei dem es eine Reiterprozession von der Pfarrkirche St. Gallus durch das Dorf zur Leonhardskapelle gab. In diesem Jahr waren es trotz starken Sturms wieder zahlreiche Reiter und Reiterinnen. Vertreten war auch der Röhlinger Reit- und Fahrverein mit einer Standartenabordnung von vier Reitern. Drei Mitglieder waren mit ihren Kutschen dabei. Nach dem Pontifikalgottesdienst startete die Prozession. Nach etwa einer dreiviertel Stunde Rittes empfingen die Pferde den Segen des Heiligen Leonhard.

