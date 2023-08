Vorfahrt an Bopfinger Straße ändert sich am 4. September

Ab Montag, 4. September, ändert sich in Lauchheim die Vorfahrt in den Kreuzungsbereichen Bopfinger Straße/Lindenstraße/Lippacher Straße sowie Bopfinger Straße/Hardtsteige. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In der Bopfinger Straße wird eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer im unmittelbaren Bereich eines Alten– und Pflegeheim eingeführt. Die dort bislang bestehende Tempo–30–Zone entfällt. Als Folge gilt die in diesem Bereich bestehende Rechts–vor–Links–Regelung nicht mehr. Die Bopfinger Straße wird, nach dem Oberen Tor bis Höhe Bopfinger Straße 10/12 sowie der Bopfinger Straße ab Beginn des alten Teils des Friedhof bis zum Oberen Tor zur Vorfahrtsstraße. Infolgedessen müssen sämtliche Verkehrsteilnehmer, welche nach dem Oberen Tor stadtauswärts aus den Seitenstraßen der Lindenstraße und Hardtsteige sowie stadteinwärts Richtung Oberes Tor an der Lippacher Straße fahren, dem Querverkehr der Bopfinger Straße die Vorfahrt gewähren.