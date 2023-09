Trude Eipperle Rieger–Preistragende 2023 stehen fest

(ij) — Der 18. Trude Eipperle Rieger–Preis geht an die Sopranistin Katja Maderer und den Tenor Samuel Stopford. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr auf Schloss Kapfenburg statt. Gastrednerin ist die baden–württembergische Justizministerin Marion Gentges. Der Eintritt ist frei.

Mit Katja Maderer und Samuel Stopford erhalten laut Pressemitteilung zwei junge Menschen mit außergewöhnlichen Stimmen den Trude Eipperle Rieger–Preis für Gesangstalente und das damit verbundene Preisgeld.

Die gebürtige Passauerin Katja Maderer studiert derzeit im Master „Konzertgesang“ an der Hochschule für Musik und Theater München in der Klasse von Lars Woldt. Ihren Bachelor bei Christiane Iven und Sabine Lahm schloss sie im März ab. Diverse Kammermusik– und Meisterkurse ergänzen ihre Ausbildung. Da die Violine seit der Kindheit eine wichtige Rolle in Maderers Leben spielt, hat sie 2020 zudem ein Geigenstudium bei Julia Galic aufgenommen.

Der Brite Samuel Stopford ist Mitglied der Royal Academy Opera London im ersten Jahr. An der dortigen Akademie machte er unter der Leitung von Kate Paterson, Janet Haney und Jonathan Papp seinen Bachelor und Master mit höchster Auszeichnung. Der Tenor hat zahlreiche Auftritte als Solist in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten absolviert. Zu den Höhepunkten zählt sein Debüt in der Wigmore Hall mit dem Academy Song Circle in Liszts „Tre Sonetti di Petrarca“.

Der Einlass zu der Veranstaltung im Trude Eipperle Rieger–Konzertsaal erfolgt nur auf vorherige persönliche Anmeldung auf www.schloss–kapfenburg.de oder Telefon 0736/961837.