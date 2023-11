Spinnen, Stricken und gemütliches Beisammensein

Der Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein veranstaltet am Mittwoch, 15. November, bereits zum dritten Mal einen „Lichterabend“, in Anlehnung an eine uralte Tradition, die der Weitergabe handwerklicher Fertigkeiten genauso wie geselligem Beisammensein diente.

Noch zu Anfang des letzten Jahrhunderts war es guter Brauch, zu Beginn der winterlichen Zeit zum Lichterabend oder „Heuerles“ in einer warmen Stube im Ort zusammen zu kommen. Die Frauen traten fleißig ins Spinnrad, nähten und strickten. Dabei saßen die Mädchen, schauten interessiert zu und übten sich bereits in Handarbeiten. Denn anders als heute gab es keinen Kaufladen um die Ecke oder Internet, bei dem man bei Bedarf Kleidung kaufen konnte. Und Kleidung war damals so teuer, dass selbst Spinnen, anfertigen und auch Flicken fürs künftige Leben wichtig waren. Daneben wurde am Lichterabend erzählt, Musik gemacht und gesungen. Die Männer waren mit dabei und ruhten sich am Kamin aus oder hatten ein Musikinstrument dabei. Und so mancher noch „freie“ Jüngling schaute neugierig zu, um zu erkunden, welches Mädchen wohl an seiner Seite am „geschicktesten“ wäre. Gerade dies wurde allerdings von der Öffentlichkeit nicht gern gesehen, weshalb ‐ auch in Verbindung mit gesellschaftlichen Veränderungen ‐ diese Lichterabende Vergangenheit wurden.

Am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr lädt der Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein in die Begegnungsstätte am oberen Tor zum Lichterabend ein und freut sich auf regen Besuch. Dabei kommen auch mehrere historische Spinnräder aus dem Bestand des Museums am Torturm zum Einsatz, für Musik und Gemütlichkeit ist ebenfalls gesorgt. Und wer es selbst mal probieren will, darf gerne mitspinnen und auch das eigene Spinnrad mitbringen. Übrigens ist auch Herr Klingler aus Reichenbach als Holzfachmann anwesend, der zum Beispiel alle Spinnräder zum Laufen gebracht hat und an diesem Abend gerne hilft.