So war der Faschingsauftakt in Lauchheim

Mit elf Böllerschüssen, exakt am 11. November um 11.11 Uhr ist von Böllerschützen aus Fremdingen auf dem Lauchheimer Marktplatz die Faschingssaison der Bettelsacknarren eröffnet worden.

Fast wundersam reagierte auf diesen Salut die Sonne, ließ ihre Strahlen den grauen Novembernebel durchdringen und es hörte auf zu regnen. Besonders froh darüber waren Gardemädchen, Jagstgeister und andere Gruppierungen des Karnevalsvereins (KVL), die vom Stadttor her unter Vorantritt der Lauchfetzer zum Marktplatz gelangt waren. Als gutes Omen für die närrische Campagna befand das KVL-Altmeister Josef Kurz und lud zur „Hüttengaudi“ am Abend in die Alamannenhalle ein.

Kurz wies auf den beim Rathausportal angebrachten Narrenbriefkasten hin und begrüße Hausherrin und Bürgermeisterin Andrea Schnele. Er bat die Lauchheimer, den Karnevalisten Närrisches und Ungereimtheiten lokalen Geschehens kundzutun. Allerdings sollten hier nur Texte über anekdotische Begebenheiten oder Merkwürdiges eingeworfen werden. Nicht zuletzt hatten die Bettelsacknarren auch gut für die Bewirtung ihrer Gäste gesorgt.