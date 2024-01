Es ist eine kleine Sensation, die die Stiftung Schloss Kapfenburg Ende September verkünden konnte: Noch nie waren die Tickets für ein Festivalkonzert so schnell ausverkauft wie für den Auftritt von Silbermond am 21. Juli.

Noch begeisterter dürfte daraufhin bei den Fans die Nachricht aufgenommen worden sein, dass die Bautzener Band sich aus diesem Anlass spontan dazu entschieden hat, für ein Zusatzkonzert einen weiteren Tag auf der Kapfenburg zu verweilen.

Redakteurin Larissa Hamann hat mit Frontsängerin Stefanie Kloß und Schlagzeuger Andreas Nowak über diesen kleinen Erfolg, den Hype auf die Tickets und die bevorstehenden Konzerte beim Festival Schloss Kapfenburg gesprochen.

Ihr habt mit dem Ticketverkauf einen kleinen Rekord gebrochen: Noch nie hat eine Band so schnell ihre Tickets für das Festival Schloss Kapfenburg verkauft. Zuvor hat den Rekord jahrelang Zucchero gehalten - Wie fühlt sich das an?

Andreas Nowak (lacht): Wow, dann sollten wir vielleicht in Zukunft mal einen Auftritt mit ihm zusammen machen? Dann verkaufen wir vielleicht die Tickets nochmal doppelt so schnell!

Nach diesem ersten Erfolg: Wie sehr freut ihr euch auf das Festival Schloss Kapfenburg?

Stefanie Kloß: Wir waren bisher noch nie in Lauchheim, hatten uns aber die Location angeschaut und uns gedacht: Wie toll ist das denn, auf dieser Burg zu spielen?

Wir freuen uns wirklich sehr, zu euch in die Gegend zu kommen. Stefanie Kloß, Frontsängerin von Silbermond

Und dann habe ich mitbekommen, was es für einen Hype gab auf unsere Tickets für das Festival und danach auch auf unser Zusatzkonzert - das fand ich so krass und wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass die Leute in der Region einfach Bock haben, in so einer tollen Location Musik live zu erleben. Deswegen: Wir freuen uns wirklich sehr, zu euch in die Gegend zu kommen.

Wart ihr überrascht, dass die Tickets so schnell weg waren?

Stefanie Kloß: Bei diesem Konzert waren wir sehr überrascht, weil wir vorher ja noch nie da waren. Und dann kommen wir zum ersten Mal zu euch und setzen gleich ein zweites Konzert an - und dann auch an einem Montag - da kannst Du Dir sicher sein, dass das vorher definitiv nicht geplant war.

Zum Beispiel in Dresden, in unserer Heimat, da ist das erste Konzert am Elbufer mit 13.000 Leuten auch schon ausverkauft und beim zweiten Konzert ist es auch bald so weit. Da hängt das aber auch damit zusammen, weil es eben unser Zuhause ist. Da fühlt sich das mittlerweile auch schon wie eine Art Klassentreffen an.

Da kommen nicht nur unsere Freunde und Familien, sondern auch Fans aus allen Himmelsrichtungen, aus Österreich, aus der Schweiz, um dort mit uns zu feiern. Unsere Heimat und Lauchheim sind also auf jeden Fall 2024 zwei unserer Highlights.

Wie spontan habt ihr euch für diese Zusatzshow entschieden?

Andreas Nowak: Das war super spontan! Das hat aber zeitlich für uns supergut gepasst und wenn das erste schon so schnell ausverkauft ist, warum sollte man dann nicht noch direkt ein zweites Mal spielen?

Ihr macht fast nur Open-Air-Konzerte. Was ist für euch das Besondere daran?

Andreas Nowak: Das Ambiente beim Open-Air ist einfach einmalig. Konzertsäle können auch schön sein, aber meistens sind die etwas unpersönlicher und steriler. Dagegen ist es schon etwas Besonderes, in so einer Burg wie der Kapfenburg zu spielen. Und wenn man dann noch mit dem richtigen Lied in den Sonnenuntergang reinspielt, entsteht da eine perfekte Symbiose: Du schmeckst die Luft, Du fühlst die Luftfeuchtigkeit, Du riechst die Bratwurst und den Bierstand. Und wegen dieser Mischung macht es so viel Spaß, draußen zu spielen.

Ihr habt 2023 euer neues Album „AUF AUF“ herausgebracht - was waren die Inspirationen dafür?

Videocredits: Silbermond: „AUF AUF“/ Regie: Andreas Jan Nowak/Kamera: Andreas Jan Nowak, Frank Machel & Martin „Mulle“ Ullrich

Stefanie Kloß: „AUF AUF“ sagt eigentlich schon alles: Wir befinden uns alle immer zwischen Momenten, in denen wir den Kopf über Wasser halten und nach vorne gucken und Momenten, in denen es schwierig ist, daran zu glauben, dass am Ende alles gut ausgeht.

Und diese Platte befindet sich genau zwischen diesen beiden Spannungsfeldern. Aber trotz allem, was in den vergangenen Jahren war und noch immer passiert, sollen die Lieder dazu ermutigen: lass uns diesen Funken Hoffnung bewahren und versuchen, nach vorne zu gucken.

Ihr bringt aber nicht nur neue Lieder mit auf die Kapfenburg?

Andreas Nowak: Nein, wir bringen natürlich auch bekannte Hits mit - es wird ein buntes Potpourri aus alten und neuen Liedern.

Worauf legt ihr bei euren Konzerten am meisten Wert?

Stefanie Kloß: Wir mögen es, die Leute am Anfang abzuholen, den Vibe aufzufangen und eine Verbindung zum Publikum herzustellen - wir spielen erst einmal Songs, bei denen die Leute zuhören und auch ankommen können im Konzert.

Und dann gibt es sehr energetische Momente oder solche, in denen man kurz durchatmen und emotional werden kann. Und nach hinten raus wird dann natürlich auch nochmal schön gefeiert.

Und was sollen die Leute nach dem Abend mit nach Hause nehmen?

Stefanie Kloß: Am Ende zählt nur, ob das Konzert die Leute mitgenommen hat oder nicht. Wir wünschen uns, dass sie nach Hause gehen und sagen, dass es sich gelohnt hat, dass sie sich den Abend freigenommen haben oder dass sie eher weg von der Arbeit sind. All das muss sich für die Leute lohnen und dann hoffen wir natürlich, dass sie sich wirklich noch lange an den Abend zurückerinnern.