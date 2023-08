Nächstes Jahr feiert die Stiftung Schloss Kapfenburg ihr 25–jähriges Bestehen, das erste Konzert des Jubiläumsfestival steht jetzt: „Silbermond“ spielt am Sonntag, 21. Juli, auf der Open–Air–Bühne.

Sie sind neben dem Senf der wohl bekannteste Exportschlager Bautzens: Silbermond. Der große Durchbruch gelang der Band 2004 mit dem Hit „Durch die Nacht“, die darauffolgende Single „Symphonie“ ist einer der Meilensteine in der deutschsprachigen Musiklandschaft und der Rest, der ist deutsche Pop–Geschichte.

Denn zwanzig Jahre später zählen Silbermond zu den Top–Acts, die Musiker um Frontfrau Stefanie Kloß haben die Entwicklung des deutschsprachiger Rock–Musik maßgeblich beeinflusst. Hymnen wie „Symphonie“, „Das Beste“ und „Irgendwas Bleibt“, mehr als sechs Millionen verkaufte Tonträger, mehrere Nummer–eins–Alben, dutzende Gold– und Platinauszeichnungen sowie hunderte ausverkaufte Konzerte sprechen für sich.

In ihrer rund 20–jährigen Karriere sind „Silbermond“ nie stehengeblieben, sondern stets gewachsen und haben dabei eine eigene und echte Band–DNA entwickelt. Persönlich und untereinander. Musikalisch, aber auch in der Verbindung mit den Fans. In ihrer Diskographie genau wie auf den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum. Wer ein Album von „Silbermond“ hört oder auf einem der Konzerte war, der weiß, was gemeint ist: Gemeinsam durch alle Zeiten, die guten, schönen und die weniger guten. Seite an Seite.

Genau davon erzählt auch „Auf auf“, das neue Album von „Silbermond“. Es ist ein Album, das nach vorne schaut. Das die Dinge neu verortet und neu definiert. Die schönsten Lieder von des Albums kann man live beim Konzert auf Schloss Kapfenburg hören. Und natürlich haben „Silbermond“ auch ihre größten Hits im Gepäck.

Tickets für „Silbermond“ am Sonntag, 21. Juli 2024, sind auf www.schloss–kapfenburg.de, unter Telefon 07363/961817 und an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Limitierte Fantickets gibt es bei der Stiftung direkt. Beginn des Open–Air–Konzerts ist um 20 Uhr.