Nach Absturz auf Abstiegsrang: Trainerwechsel in Lauchheim

Nach nur sieben Punkten aus zehn Spielen hat sich Fußball-Bezirksligist SV Lauchheim von seinem Trainer getrennt.

Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen und einer damit einhergehenden Analyse der aktuellen sportlichen Situation, hat sich der Verein mit Trainer Ilija Dragicevic auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt. Bereits beim Spiel am Sonntag gegen Dorfmerkingen II saß sein Nachfolger auf der Bank: Christian Götz. Er ist kein Unbekannter beim SV Lauchheim. Als spielender Co-Trainer hatte Christian Götz bereits maßgeblichen Anteil an den beiden Aufstiegen von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga im Jahr 2013. Die Vereinsverantwortlichen sind überzeugt, dass die Mannschaft mit dem neuen Trainer die notwendige Trendwende herbeiführen kann, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.