Musikalische Poesie und prächtige Farben

Jazz trifft Kunst: am 1. Dezember spielt das Axel Kühn Trio auf Schloss Kapfenburg, und die Pop up-Galerie von Judith Wettemann-Ebert wird eröffnet. Tickets gibt es überall im Vorverkauf.

Lyrisch, kraftvoll groovend, energiegeladen und von scheinbar unerschöpflicher Kreativität, das ist das Axel Kühn Trio laut Vorschau. Die drei Musiker agieren wie ein perfekt aufeinander abgestimmter Organismus, nicht selten lassen ihre Improvisationen vollkommen offen, in welche Richtung sich ihre Kompositionen bewegen. Diese Wechselwirkung von Musik, Raum, Zeit und Publikum lässt einzigartige Momente entstehen, unwiederbringlich zwar, doch schlichtweg wundervoll.

Bei „Turnaround ‐ Jazz im Bandhaus“ spielt das Trio Stücke von seinem Album „The Lonely Poet“. Es ist das letzte Konzert des Jahres auf Schloss Kapfenburg, weiter geht es dann im neuen Jahr ‐ und zwar am 2. Februar mit Lucia Cadotsch. Fans der Jazz-Reihe können sich 2024 außerdem auf die JAZZma mit Luzie Micha und dem Eberhardt Budziak Quintett, das Vokalensemble Les Brünettes und Olivia Drummer freuen. Mit einem Turnaround VIP-Pass für 110 Euro (Normalpreis) verpasst man keines der Konzerte.

Pflanzen, Menschen und Tiere halten eine unendliche Fülle an Schönheit und Eleganz bereit. Die organischen Formen erzählen vom Kommen, Reifen und Gehen, von Zerbrechlichkeit und Überlebenswillen. Diese flüchtigen Daseinszustände versucht Judith Wettemann-Ebert in ihren Kunstwerken in der Pop up-Galerie zu greifen und festzuhalten. Dabei verwendet die Ellwangerin Materialien wie Papier, Holz und Pflanzenfasern, aber auch Kalk, Pigmente und gemahlenes Jura von der Schwäbischen Alb. Die so entstehenden Kunstwerke spiegeln eindrucksvoll das Leben und die Natur.

Einlass zum Event ist am Freitag, 1. Dezember, ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist im Trude Eipperle Rieger-Konzertsaal, Schloss Kapfenburg. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Infos & Tickets unter Telefon 07363 / 96 18 17, an allen CTS-Vorverkaufsstellen und auf www.schloss-kapfenburg.de