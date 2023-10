Wer von Lauchheim mit dem Fahrrad nach Ellwangen fahren will, findet hierzu einen idealen Radweg, weitestgehend entlang der Jagst mit kaum einer Steigung und kaum einer Gefahrenquelle. Das gilt umgekehrt für den Radtouristen von Ellwangen herkommend, doch will dieser über die Kapfenburg und Hülen ins Härtsfeld, Richtung Heidenheim, ist die Situation eine völlig andere.

Beim Bürgerforum zum Radverkehrskonzept des Ostalbkreises im Bürgersaal des Rathauses ist auch das zur Sprache gekommen. Marco von der Heyden vom Planungsbüro für das Radverkehrskonzept des Ostalbkreises, hat rund 50 Bürgerinnen und Bürger, die der Einladung gefolgt waren, dazu bewegt, in Gruppenarbeiten Vorschläge seiner Planungsgruppe zu bewerten. Zehn von ihnen waren mit dem Fahrrad da und wussten, wovon sie sprachen, als einige von ihnen die „Alte Steige“, den Radweg zur Kapfenburg, als totales „No-Go“ bezeichneten. Selbst Pedelec-Fahrer würden die extreme Steigung scheuen, verschlinge diese doch einen beträchtlichen Teil gespeicherter Energie aus dem Akku. Und in umgekehrter Richtung sei die Abfahrt „kriminell“, war zu hören. Aber das noch nicht genug. Denn Hülener die zu Wort kamen befanden den Verkehrskreisel an der Kapfenburg, der ohne Bürgeranhörung erstellt wurde, „total unnötig“ und befanden, dass „für dieses Geld ein Radweg entlang der L1076 zur Kapfenburg errichtet werden hätte können.“ Möglichkeiten für einen „ruhigen Radweg“ nach Hülen wurden genannt, darunter die, den ehemaligen Kirchenweg von Hülen nach Lauchheim hierfür auszubauen.

Wenn erst mal die Ortsdurchfahrt in Hülen ausgebaut werde, seien Radschutzstreifen entlang dieser nicht die richtige Lösung, befanden Hülens Ortsvorsteherin Eva Rösler und Gemeinderätin Renate Sterz und nannten bereits vorhandene Feldwege „viel geeigneter, sicherer und günstiger.“

Verbesserungen des Anschlusses vom Jagst-Kocherradweg Richtung Nördlingen kamen zur Sprache und auch das Fußverkehrskonzept des Ostalbkreises für die Stadt Lauchheim. Die sogenannten Elterntaxis zur Schule müssten unterbunden werden, forderten Bürgerinnen. „Wie sollen wir denn das machen?“, fragte Bürgermeisterin Andrea Schnele zurück, „wenn Autofahrerinnen und Fahrer auch in der Innenstadt Halteverbote ignorieren?“ Gemeinderat Siegfried Scholz berichtete über einen Erfolg hierzu aus dem benachbarten Donau-Ries-Kreis, von Elterninitiativen zur Begleitung von Kindern „zu Fuß zur Schule.“

Ergebnisse des Bürgerforums seien sofort auf der Homepage der Stadt Lauchheim abrufbar, informierte die Bürgermeisterin, Anregungen auf diesem Weg weiterhin möglich und in seiner Oktobersitzung wolle sich der Gemeinderat damit befassen.