Kunstausstellung im Lauchheimer Rathaus

Im Lauchheimer Rathaus sind aktuell 70 Werke des Künstlers Paul Groll zu sehen. Die Bilder hängen auf drei Stockwerken. Es ist eine Auswahl seiner meist neu entstandenen Werke, darunter skizzenartige Illustrationen der Märchen von Wilhelm Hauff oder den Gebrüdern Grimm sowie eine Hommage des berühmten Bildes von Eugène Delacroix von der „Freiheit, die das Volk anführt“. Besonders die im Dachgeschoss platzierten Ölbilder ergeben zusammen mit dem in alter Handwerkstradition ausgeführtem Dachgebälk einen spannenden Kontrast. Die Ausstellung kann während den Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. Dieses ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, sowie am Montag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.