„Die immer lacht“ machte sie 2016 über Nacht berühmt, heute ist sie aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken: Kerstin Ott. Am Samstag, 20. Juli, spielt sie auf Schloss Kapfenburg. Partner des Konzerts ist die VR-Bank Ostalb, Tickets sind ab sofort überall im Vorverkauf erhältlich.

Das Erfolgsgeheimnis von Kerstin Ott? Ganz einfach ‐ sie ist natürlich, nahbar und bodenständig. Damit allein lassen sich natürlich nicht mal eben so 1,6 Millionen Einheiten verkaufen, fünf Alben in den Top 10 der Charts platzieren, über 700 Millionen Single-Streams einsammeln und zahlreiche Gold-, Doppel-Platin- und Diamant-Awards abräumen. Nein, dafür braucht es neben einer starken Persönlichkeit und besonderem Gesangstalent auch ein Händchen für richtig gutes Songwriting, harte Arbeit und das Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. All das erklärt, warum Kerstin Ott nicht nur zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum gehört, sondern sie sich binnen weniger Jahre zu einem echten Phänomen entwickelt hat.

Egal, ob „Herzbewohner“, „Ich geh meinen Weg“ oder der ansteckende Song „Scheißmelodie“, Klassiker wie „Die immer lacht“ oder „Nachts sind alle Katzen grau“ ‐ Kerstin Otts Musik ist einzigartig. Ihre Texte gehen direkt ins Ohr und von dort ins Herz. Nicht selten hallen die Inhalte ihrer Songs noch lange nach. Dabei stellt sich die Singer-Songwriterin auch gesellschaftskritischen Themen, wie man an ihrem Hit „Regenbogenfarben“ erkennen kann, der nicht zuletzt aufgrund seiner wichtigen Botschaft vor allem live eine ungeheure Energie entwickelt. So schafft Ott auf ihren Konzerten neben ausgelassener Partystimmung, nachdenkliche und hochemotionale Momente. Überzeugen kann man sich davon am 20. Juli auf Schloss Kapfenburg.

Tickets für Kerstin Ott (67,85 Euro Stehplatz/79,95 Euro Sitzplatz) gibt es auf www.schloss-kapfenburg.de, unter Telefon 07363/961817 und an allen Vorverkaufsstellen.