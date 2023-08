Junge Philharmonie Ostwürttemberg und Tatjana Engling laden zum Festival de Música

Bei ihren Sommerkonzerten entführt die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) das Publikum nach Südamerika. Gemeinsam mit Chefdirigent Uwe Renz kann man das Orchester im September live in Ellwangen, Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd erleben. Solistin ist Gitarristin Tatjana Engling.

Die gebürtige Regensburgerin begann im Alter von acht Jahren klassische Gitarre zu lernen, parallel nahm sie seit ihrer Kindheit Klavier– und Geigenunterricht. Neben Erfolgen bei Jugend musiziert wurde Engling 2016 mit einem 1. Preis des Senner–Junior–Wettbewerb der Nürtinger Gitarrenfestspiele und 2023 mit einem 1. Preis des 47. Osaka Music Grand Prix Guitar ausgezeichnet. Ab 2015 war sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, nach dem Abitur 2018 nahm sie ihr Studium dort auf. In dieser Zeit begann Engling auch Theorbe und das Generalbassspiel zu lernen und trat in verschiedenen Kammermusikensembles auf. Orchestererfahrung sammelte die junge Musikerin in verschiedenen Jugendorchestern und als Violinistin in der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg.

Die Konzerte sind am Freitag, 8. September, 20 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche Ellwangen; Sonntag, 10. September, 18 Uhr, in der Stadthalle Aalen; Freitag, 15. September, 20 Uhr, Waldorfschule Heidenheim; und am Samstag, 16. September, 20 Uhr, im CCS Schwäbisch Gmünd. Tickets für 19 Euro, Euro, Kinder, Jugendliche, Studierende und Azubis zahlen 12 Euro, gibt es auf reservix.de und an allen Vorverkaufsstellen.